Anca Boc şi Daniela Butean, două mămici ce confecţionează brăţări cu aromaterapie

Anca Boc şi Daniela Butean sunt două mămici din Baia Mare, pasionate de hand­made. Din această dragoste de lucru manual s-a născut şi ideea de a confecţiona brăţări din roci vulcanice, pietre semipreţioase şi medalioane de argint. Nu sunt simple brăţări, ci unele cu aromaterapie, deoarece conţin diferite uleiuri esenţiale.

R: Sunteţi membră a grupului mămicilor din Maramureş care şi-au găsit activităţi ce să le dea posibilitatea să îmbine cu succes menirea de mamă cu misiunea de a face lucruri deosebite pentru alţii. Mai exact cu ce vă ocupaţi şi de unde v-aţi inspirat pentru a pune în practică această pasiune?

A.B.: Această idee a venit din nevoia proprie de a beneficia de efectele uleiurilor esenţiale şi când nu avem la îndemână un difuzor. Despre porozitatea rocilor vulcanice se ştie că ajută la absorbţia uleiurilor esențiale şi acţionează ca un difuzor natural portabil. Aşa ne-a venit ideea iniţială de a confecţiona brăţări, iar pe viitor vom avea şi alte produse similare. Am început activitatea recent şi am primit un feedback pozitiv de la clienţii noştri de până acum.

R: Aceste brăţări cu aromaterapie din ce sunt confecţionate?

D.B.: Brăţările sunt confecţionate din roci vulcanice, pietre semipreţioase şi medalioane de argint. Pe rocile vulcanice se aplică o picătură de ulei esenţial, iar pietrele semipreţioase au şi ele proprietăţi specifice în funcţie de personalitate sau zodie.

R: Ce uleiuri sunt folosite?

D.B.: Uleiurile sunt folosite în funcţie de caz, fiecare ulei fiind benefic pentru ceva anume. Cel mai des folosite sunt uleiul de lavandă pentru calmare, relaxare şi uleiul de eucalipt pentru respiraţie. Fiecare brăţară confecţionată este însoţită de o lista explicativă cu beneficiile uleiurilor.

R: Care brăţări sunt cele mai solicitate în această perioadă?

A.B.: Avem multe cereri pentru brăţări aromateropie, special confecţionate pentru copii – pentru aceştia uleiul de lavandă oferă linişte, iar uleiul de lămâie ajută la concentrare. Majoritatea brăţărilor sunt personalizate, lucru pe care îl facem cu drag. Iar în luna aceasta în care se sărbătoreşte dragostea am avut cereri şi pentru brăţări de cuplu.

R: Ce aţi recomanda pentru perioada aceasta pe care o traversăm, în care oamenii sunt mai stresaţi, mai agitaţi…

A.B.: Noi vă recomandăm să încercaţi brăţările aromaterapie îmbinate cu efectele benefice ale uleiurilor esenţiale pentru efectul calmant.

R: Au căutare aceste obiecte?

D.B.: Aceste produse sunt într-adevăr noutăţi, dar ne bucurăm că am întâlnit oameni deschişi şi interesaţi de ideea de terapie alternativă.

R: Care ar fi preţul?

A.B.: Preţul începe de la 35 RON şi diferă în funcţie de cerinţele personalizate ale clientului.

R: Unde vă pot găsi cei interesaţi să îşi procure aceste brăţări?

A.B.: Ne găsiţi pe pagina noastră de Facebook – Moon Beads. Aici puteţi urmări noutăţile şi se pot plasa comenzi. Pe raza Băii Mari oferim livrare, dar trimitem cu mare drag în toată ţara.