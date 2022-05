326 amenzi contravenționale și 66 permise reținute

În perioada 29 aprilie – 1 mai, polițiștii maramureșeni au aplicat 326 sancțiuni contravenționale, din care 157 pentru nerespectarea regimului legal de viteză.

Ca măsuri complementare, polițiștii au dispus reținerea a 66 permise de conducere, din care 24 pentru nerespectarea vitezei legale și 11 pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, și s-au retras 24 certificate de înmatriculare.

În această perioadă, polițiștii maramureșeni au întocmit 17 dosare penale, marea majoritate fiind pentru comiterea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătorilor auto cu aparatul etilotest, cele mai mari valori au fost înregistrate de polițiștii din Vișeu de Sus, Șomcuta Mare și Târgu Lăpuș. Trei bărbați – de 21, 32 și 52 de ani – au condus autoturisme pe drumurile publice aflându-se sub influența băuturilor alcoolice, având rezultate de 0,95, 0,96 și 1,15 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Pieton accidentat în Cătălina

Sâmbătă, la ora 22.30, polițiștii au intervenit la un accident rutier produs în satul Cătălina.

La fața locului, polițiștii au constatat că o femeie, de 43 de ani, din Baia Mare, aflându-se la volanul unui autoturism, condus din direcția Săcălășeni, a surprins și accidentat un pieton, care se afla pe partea carosabilă.

Șoferița a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind “zero”.

Pietonul a fost transportat în stare de inconștiență la Spitalul Județean, unde a rămas internat.

Polițiștii efectuează în continuare cercetări în vederea stabilirii identi­tă­ții persoanei implicate în evenimentul rutier și pentru lămurirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului.

În Baia Sprie • Tânăr, reținut pentru infracțiuni rutiere

Sâmbătă, la ora 21.22, polițiștii din Baia Sprie au fost sesizați că pe strada Câmpului a avut loc un eveniment rutier soldat cu vătămarea corporală a unei persoane.

La fața locului, polițiștii au stabilit că un tânăr, de 16 ani, din Baia Sprie, a condus un motociclu, având direcția de deplasare dinspre Baia Mare, și ajuns pe strada Câmpului, a fost acroșat de un autoturism, aflat în manevra de depășire, încălcând marcajul longitudinal continuu.

După producerea impactului, conducătorul autoturismului a părăsit locul faptei fără încuviințarea polițiștilor. Tânărul, de 16 ani, a suferit vătămări corporale, fiind transportat la Spitalul Județean.

Luni, 1 mai, în urma activităților de cercetare și investigare, polițiștii din Baia Sprie și Dumbrăvița au reușit identificarea autoturismului în localitatea Șindrești (comuna Dumbrăvița), și a persoanei bănuite de comiterea faptei, respectiv un tânăr, de 20 de ani, din localitate.

Tânărul care a părăsit locul accidentului a fost reținut pentru 24 de ore.

Au crescut înmatriculările auto

În luna aprilie, înmatriculările de autoturisme noi în România au crescut cu 23,42% față de aprilie 2021, la 8.469 unități.

Pe primele 4 luni din 2022, înmatriculările de autoturisme noi au atins valoarea de 37.447 unități, în creștere cu 35,56% față de perioada similară din 2021, respectiv 27.624 unități.

În ceea ce privește autoturismele second-hand înmatriculate pentru prima oară în România, volumul acestora a atins 25.114 unități, o scădere de 26,65% față de februarie 2021.

Pe primele 4 luni din 2022, înmatriculările de autoturisme second-hand înmatriculate pentru prima oară în România au ajuns la 105.323 unități, în scădere cu 22,29% față de perioada similară din 2021, respectiv 135.539 unități.

Clasamentul pe mărci, pentru ianuarie-aprilie 2022, este condus de Dacia – cu 9.625 unități, urmată de Hyundai – 3.282, Ford – 2.837, Skoda – 2.604, Toyota – 2.603, Volkswagen – 2.362, Renault – 2.231, Peugeot – 1.353 unități, Mercedes – 1.261 și Kia – 837 unități.