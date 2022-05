Ronnie O’Sullivan îl învinge pe Trump și egalează recordul de șapte titluri mondiale al lui Hendry

Ronnie O’Sullivan a devenit, la 46 de ani, cel mai în vârstă jucător care a câștigat Campionatul Mondial de Snooker și a egalat recordul de șapte titluri al lui Stephen Hendry, după ce l-a învins luni seara pe Judd Trump, cu 18-13, în finala de la Teatrul Crucible, din Sheffield.

O’Sullivan, care a câștigat primul său titlu în 2001, a doborât recordul deținut anterior de Ray Reardon, care a câștigat al șaselea titlu la 45 de ani.

„Am încercat să fiu cât de relaxat am putut, dar acesta este probabil cel mai bun rezultat pe care l-am avut împotriva cuiva ca Judd”, a declarat O’Sullivan la BBC TV, descriindu-l pe Trump ca fiind „un mare jucător din toate timpurile”.

„Nu m-am preocupat niciodată de recorduri. Când le obții, este plăcut. Niciodată nu am avut performanțe bune dacă am căutat asta, am încercat doar să mă bucur de jocul meu. Nu am obiective.

Mi-a plăcut fiecare turneu din acest an, mi-a plăcut să joc. Îmi place să câștig, dar asta nu este totul. The Crucible scoate la iveală ce e mai rău în mine – probabil că nu e cea mai bună idee, dar probabil că voi reveni din nou anul viitor”.

Trump l-a felicitat pe O’Sullivan, spunând că este „cel mai bun jucător din toate timpurile”.

„A fost o plăcere să joc la aceași masă cu el. Este o realizare uimitoare”, a spus el.

„Devine din ce în ce mai bun. Determinarea și dedicarea lui sunt vizibile. A fost cel mai bun jucător din acest turneu, la o distanță destul de mare. M-am bucurat că am reușit să fac un meci din el”.

(sursa: Mediafax)