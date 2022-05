Oltencele, meritat în Final Four

SCM Râmnicu Vâlcea – CS Minaur Baia Mare 32-25 (14-12)

CS Minaur Baia Mare a pierdut disputa din sferturile de finală ale Cupei României cu SCM Râmnicu Vâlcea, meci derulat marți seara în deplasare, scor 32-25 (14-12), și a irosit oportunitatea accederii în Final Four. Cu un arbitraj echidistant, așa cum ne dorim să fie toate meciurile din handbalul românesc, fetele antrenate de Raul Fotonea și Daniel Apostu au început în forță confruntarea din Sala ”Traian”, după care jucătoarele nu au putut susține un ritm ridicat, comparativ cu al adversarului, iar oltencele au făcut pasul către careul de ași fără prea mari emoții și meritat.

Vicecampioana a arătat din debutul întâlnirii că vrea cu orice preț calificarea în Final Four și s-a distanțat la cinci goluri după 9 minute – 1-6. Avantaj anulat de către gazde cu cinci goluri la rând, 6-6 (16), ca mai apoi să preia conducerea pentru prima oară, 8-7 (19), pe care a păstrat-o, din păcate, pe tot parcursul sfertului. De două goluri în plus au beneficiat gazdele după primul mitan, 14-12, diferență dublată imediat după reluare, 17-13 (34). Băimărencele au mai avut însă două perioade de revenire, la 17-16 (36) și 20-18 (40), dar fără a periclita calificarea adversarului, care la un moment dat s-a dus și la opt lungimi, 26-18 (44). Diferența a fost la final de șapte goluri în contul grupării vâlcene, 32-25, care a profitat din plin de avantajul terenului propriu și s-a calificat mai departe.

• Sala Sporturilor “Traian”. • Arbitri: Io­nuț Ca­zan (Constanța) și Gesur Suliman (București). Observator FRH: Gheorghe Bejinariu (Pitești). • Aruncări de la 7 m: 5-6 (transformate: 5-5; a ratat Laslo). Minute de eliminare: 8-12 (în min. 46, Burlachenko a fost descalificată pentru trei eliminări).

• SCM Râmnicu Vâlcea: Roch (5 intervenții), Hosu (5 intervenții), Rus – Klikovac 6, Liscevic 6, Nikolic 6 (5 din 7 m), Dache 5, Gorșenina 4, Levcenko 3, Elghaoui 1, Stamin 1, Glibko, Lupei, Bucur, Dăscălete. Antrenori: Bent Dahl și Daniel Joița.

• CS Minaur Baia Mare: Pandzic (9 intervenții), Enache (o intervenție) – Fujita 10 (3 din 7 m), Laslo 4, Zych 3, A. Popa 3, Burlachenko 2 (din 7 m), Severin 1, Tănasie 1, De Souza 1, Cioca, Petruș, Țîrle, Polocoșer, Kerekes. Antrenori: Raul Fotonea și Daniel Apostu.

• Rezultatele din sferturile de finală: SCM Râmnicu Vâlcea – CS Minaur Baia Mare 32-25; Rapid București – SCM Gloria Buzău 29-27; CSM Galați – CS Măgura Cisnădie 27-28. Meciul Gloria Bistrița-Năsăud – CSM București se dispută duminică, 15 mai.