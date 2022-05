Campanie de prevenire a cancerului

Desfășurată sub sloganul “Ai grijă de sănătatea ta! Un stil de viață sănătos și controlul comportamentelor cu risc îți măresc șansele de a nu deveni pacient oncologic!”, campania privind cancerul are ca temă, în acest an, “Și tu poți preveni cancerul!”

Scopul campaniei este conștientizarea populației asupra factorilor de risc comportamentali care pot declanșa sau favoriza evoluția cancerului.

„Campania are ca obiective creșterea nivelului de informare și conștientizare a populației asupra: importanței cunoașterii factorilor de risc comportamentali care pot favoriza apariția cancerului; măsurilor active de diminuare a factorilor de risc comportamentali (renunțarea la fumat, diminuarea consumului de alcool, controlul greutății corporale, adoptarea unui stil de viață sănătos etc.)”, transmite dr. Carmen Sima, director executiv al Direcției de Sănătate Publică a Județului Maramureș.

La nivel național, numărul cazurilor noi de tumori maligne depistate în perioada 2011-2020 a scăzut de la 57.117 (în anul 2011) la 52.350 (în 2020), acestea reprezentând o scădere a incidenței.

În ceea ce privește mortalitatea prin tumori maligne, în perioada 2011-2020, se constată un trend ușor ascendent. În 2020, în contextul pandemiei, mortalitatea a scăzut. În UE, principala cauză favorizantă a cancerului este fumatul. Excesul de greutate sau obezitate, alimentația nesănătoasă, lipsa activității fizice, precum și consumul de alcool reprezintă, ca și consumul de tutun, indicatori ai unui stil de viață nesănătos și constituie o altă cauză majoră a apariției acestei boli.