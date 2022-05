La ceas aniversar • Suzana și Daciana Vlad lansează albumul: „Gemenele am fo’ și-om si”

Într-o zi de 8 mai, în Săliștea de Sus, aveau să vină pe lume două copile gemene: Suzana și Daciana. Cele două fete par să fi fost hărăzite să fie mereu împreună pentru că au ajuns să urce în tandem și pe scenă.

Așa că, acum, Suzana și Daciana Vlad sunt cunoscute ca gemenele folclorului românesc. De ziua lor, artistele au dorit să vină în fața publicului cu ceea ce iubesc ele mai mult: cântecul popular. Au adunat 13 melodii populare într-un album pe care l-au intitulat sugestiv: “Gemenele am fo’ și-om si”.

„De câțiva ani încoace, de ziua noastră, obișnuim să aducem în fața publicului diferite proiecte muzicale. Anul acesta am ales să aducem un material discografic care conține 13 melodii. De ce cifra 13? Deoarece dacă îl citim invers, este exact vârsta pe care noi o împlinim anul acesta. Nu suntem superstițioase și considerăm că această cifră ne va purta noroc. Pe acest album intitulat «Gemenele am fo’ și-om si» vor fi doar melodii populare. Majoritatea sunt compuse de noi, dar avem și două melodii din folclorul maramureșean, una dintre ele se numește «Decât noră-ntre străini», melodie care ne-a fost dăruită de doamna Felicia Ștețco, iar cealaltă se numește «Pe muntele de la vamă», melodie primită de la consăteanca noastră Năstaca Tentiș și pe această cale vrem să le mulțumim pentru încrederea acordată”, au declarat pentru Graiul Maramureșului cele două artiste.

La realizarea noului album, Suzana și Daciana Vlad au recurs și la trei colaborări. „Avem și trei colaborări pe acest album, deoarece noi suntem foarte deschise când vine vorba de colaborări cu colegi din zona Maramureșului și nu numai. De această dată am ales să colaborăm cu colegi din alte județe, care iubesc tare mult zona Maramureșului și dorința de a avea melodii din județul Maramureș le-a fost îndeplinită. Este vorba despre Florina Oprea, Iulia Bucur și Mihai Poșteanu”, au mai spus Suzana și Daciana Vlad.

De asemenea, la mijlocul lunii, gemenele folclorului românesc vor lansa un nou videoclip. „Este vorba despre un cântec pe care l-am primit în dar, foarte multe nu vrem să dezvăluim. Vrem să spunem doar atât: folclorul maramureșean a fost și va rămâne în sufletul nostru, nimeni și nimic nu ne va îndepărta de rădăcinile noastre, de ceea ce suntem și de ceea ce am primit de la strămoșii noștri. Mulțumim tuturor celor care cred în noi și ne oferă aceste bijuterii pentru a le duce mai departe, promitem să le «purtăm» cu sfințenie”.

La ceas aniversar, Suzana și Daciana Vlad au transmis și un gând: „Mulțumim, Doamne, pentru tot ceea ce suntem, pentru tot ceea ce am primit și pentru tot ceea ce am clădit. Gemenele au fost și vor fi cu sufletul înclinat spre Maramureș și folclor. Vom încerca să păstrăm identitatea acestui loc, tradițiile, muzica populară, portul popular, dar și omenia și bunătatea țăranului român, așa cum am fost învățate de către părinți și așa cum am fost sfătuite de către mentorii noștri. Gemenele am fo’ ș-om si, cât pă lume om trăi și cu drag la lume om hori”.