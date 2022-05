În Maramureș • Calculatoare complet echipate, donate mai multor școli

16 școli, un colegiu și o asociație din Maramureș vor primi în următoarele luni calculatoare complet echipate (unitate centrală, monitor, periferice, sistem de operare) în cadrul programului de donații al organizației Ateliere Fără Frontiere. În acest an, 4.000 de echipamente IT recondiționate vor ajunge pe băncile școlilor din Români prin “Dăm Click pe România”.

“Dăm Click pe România” este un proiect implementat alături de OMV Petrom și Kaufland România ce luptă pentru digitalizarea educației din România și scăderea decalajului educațional prin echiparea cu infrastructură digitală a organizațiilor educaționale ce activează în mediul rural sau urban marginalizat: grădinițe, școli, licee, organizații non-guvernamentale sau instituții publice cu caracter social.

Aflat la cea de-a treia ediție în această colaborare, proiectul va ajunge în 2022 în fiecare județ al țării, la un total de 258 de unități școlare și alte organizații educaționale care activează în comunități defavorizate.

În Maramureș, beneficiari ai programului sunt: Școala Gimnazială “Dimitrie Cantemir” Baia Mare, Școala Gimnazială Bogdan Vodă, Școala Gimnazială “Ion Luca Caragiale” Baia Mare, Școala Profesională nr. 4 Vișeu de Sus, Colegiul Tehnic “George Barițiu” Baia Mare, Școala Gimnazială Crăciunești, Școala Gimnazială Bicaz, Școala Gimnazialp Ardusat, Școala Gimnazială Vima Mică, Școala Gimnazială “Vasile Alecsandri” Baia Mare, Asociația “Crede în Tineri” Baia Mare, Școala Gimnazială Nr. 5 Sighetu Marmației, Școala Gimnazială Băsești, Școala Gimnazială “Lucian Blaga” Baia Mare, Școala Gimnazială Mireșu Mare, Școala Gimnazială “Dr. Victor Babeș” Baia Mare, Școala Gimnazială Băița de Sub Codru, Școala Gimnazială Asuaju de Sus.

Calculatoarele donate în acest program sunt echipamentele IT uzate pe care “Ateliere Fără Frontiere” le obține în calitate de colector autorizat de la companii și diverse organizații, toate fiind recondiționate de persoanele din grupuri vulnerabile și dezavantajate care lucrează în educlick, unul dintre atelierele de inserție socio-profesională ale asociației.