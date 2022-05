Juniori. Minaur merge mai departe, CSM Sighet – eliminată cu ambele grupe

Jocurile fazei eliminatorii I ale campionatelor naționale clasice ale juniorilor Under 19 și Under 17 s-au derulat vineri. Maramureșul a avut la acest nivel două reprezentante, CSM Sighetu Marmației, grupare calificată la ambele categorii, respectiv CS Minaur Baia Mare, club participant la categoria Under 19.

CS Minaur a dispus în faza eliminatorie I, acasă, de LPS Roman, cu scorul de 4-2, și a mers mai departe, iar CSM Sighetu Marmației a pierdut fără drept de apel confruntarea de pe teren propriu cu Ceahlăul Piatra Neamț, 1-4. La Under 17, CSM Sighetu Marmației a jucat în deplasare la ACS ACB Ineu, partidă soluționată cu victoria grupării arădene, scor 3-1.

Minaur, singura echipă din județ rămasă în competiție, va juca în faza eliminatorie II a campionatului Under 19 la Ceahlăul Piatra Neamț. Întâlnirea este planificată pe stadionul Ceahlăul marți, 10 mai, de la ora 12.