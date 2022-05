Lacul Dobricel va deveni o nouă atracţie turistică a zonei Lăpuş

Autoritatea publică locală din Târgu Lăpuş are în derulare un proiect de un milion de euro, fonduri nerambursabile, pentru drumurile agricole. Odată cu implementarea acestuia, se urmăreşte, pe plan secundar, şi deschiderea unei zone turistice.

După finalizarea investiţiei, primăria intenţionează să „împuşte” doi iepuri deodată: „Avem o investiţie, la care contractul de finanţare este semnat, în ceea ce priveşte drumurile agricole, în valoare de un milion de euro. Este vorba de circa 7 km de drumuri agricole. Prin acest proiect vom pune în valoare şi un obiectiv turistic al oraşului. Lacul Dobricel este ascuns, cumva, într-o depresiune. De asemenea, este prea puţin căutat de turişti, din cauza căii dificile de acces spre el. Cu ocazia aceasta, vom face turiştilor legătura mai facilă cu obiectivul turistic. De asemenea, vom pune în valoare terenurile aflate pe traseul până acolo, din punct de vedere agricol, zootehnic etc. Nu în ultimul rând, vom degreva drumurile naţionale şi judeţene de traficul utilajelor agricole, care vor putea circula pe aceste drumuri agricole” – a explicat primarul Mitru Leşe.

Lacul Dobricel este un lac de acumulare, amenajat în anul 1982 pe pârâul cu același nume. Are o suprafață de aproximativ 7 ha și este înconjurat de pădure. Când suprafața lacului atinge 20 ha, barajul va reţine 0,185 milioane metri cub de apă. Locul este îndrăgit de pescari, pentru că în apele lacului trăiesc mai multe specii de pești: crap, caras, roșioară, biban, păstrăv sau scobar.