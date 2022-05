Prin campania “Împădurim Maramureșul”, Consiliul Județean a plantat peste 50.000 de copaci

La Ocolul Silvic Poienile de sub Munte a avut loc ultima acțiune de plantare desfășurată în cadrul campaniei județene “Împădurim Maramureșul”.

Președintele administrației județene, Ionel Bogdan, împreună cu reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean, Direcției Silvice Maramureș și elevi de la Școala Gimnazială Nr. 4 Poienile de sub Munte, Școala Profesională Repedea și Școala Profesională Ruscova au plantat puieți de molid în Pădurea Dealul Domnului, din Ruscova.

Campania din acest an a fost organizată de Consiliul Județean Maramureș în parteneriat cu Direcția Silvică și Inspectoratul Școlar Județean Maramureș.

“Astăzi am ajuns la finalul campaniei noastre de împădurire din acest an, în care am reușit să plantăm în total peste 50.000 de copaci în județul Maramureș. Acțiunile de plantare din acest an au fost mai ample în comparație cu anul trecut și au avut loc în toate cele patru țări ale Maramureșului, pentru că ne-am dorit să cuprindem fiecare zonă a județului nostru” – a declarat Ionel Bogdan, președintele administrației județene.