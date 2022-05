Asfaltări în Poienile de sub Munte

Uliţa “Bisericii” din Poienile de sub Munte este aproape finalizată. Au mai rămas doar mici lucrări de executat. Aceasta are o lungime de 1.469 m, lăţimea asfaltului este de 3,5 m, iar rigola carosabilă are 163 m.

Autorităţile locale spun că lucrările de reabilitare a drumurilor din comună continuă pe tot parcursul acestui an, atâta timp cât vremea o va permite.