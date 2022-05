Negru și alb cu Garry Kasparov

Nu, nu voi vorbi despre jocul de șah, pe care, din păcate, nu am deprins arta și gândirea celor care-l practică. Respect inteligența, răbdarea și soluțiile povestite de alții, care se petrec pe tabla de șah în culorile alb și negru. Săptămâna trecută, Garry Kasparov, campion mondial la șah, a fost în România cu Grand Chess Tour, turneu pe care l-a fondat și care și-a desfășurat una dintre etape la București, cu participarea a 7 dintre primii 10 jucători de șah din lume. Este cunoscut ca un oponent al regimului lui Vladimir Putin. În interviurile acordate presei din România, a abordat atitudinea lui, aducând argumentele necesare. În urmă cu șapte ani, marele campion a scris cartea „Vine iarna!” Despre necesitatea ca Putin și alți inamici ai lumii libere să fie opriți. Era după anexarea Peninsulei Crimeea, care, în viziunea lui Kasparov, a prevestit invazia din Ucraina. Deși nu știa cum va arăta iarna care a trecut, nu a avut nici un fel de îndoieli că va fi vorba despre o mare de sânge, așa cum de fapt vedem acum.

Din șirul de interviuri acordate, am notat, cu acribia unui școlar silitor, ideile care ne-ar putea lămuri și pe noi. Mai ales că ele vin din partea unuia care cunoaște realitățile din interior. Campionul crede că aceste tragedii ar fi putut fi evitate dacă unele dintre sanc­țiunile impuse astăzi ar fi fost în vigoare înainte de război. Dacă lumea liberă ar fi răspuns mai demult pentru a-i da un semnal lui Putin, că agresiunea și războiul au întotdeauna un preț. Constată și ezitarea, la început, unor state puternice din Occident. Iar Putin și-a spus: de ce nu? Ca un optimist, care a citit multe cărți de istorie, campionul crede că va veni un moment, nu prea îndepărtat, în care se va spune: destul! O mai spune răspicat: „dacă nu câștigăm acolo și acum, nu va exista un viitor. Aici nu este ca la șah. Nu există remiză. Câștigă el sau câștigăm noi. Să câștigăm noi înseamnă să câștige Ucraina acest război.”

Dacă Putin supraviețuiește acestui război, chiar fără o victorie completă, asta înseamnă că va reveni. Pentru Kasparov, „acest război trebuie să fie lovitura finală asupra regimului lui Putin, singurul mod de a readuce Rusia în familia națiunilor vestice, eradicând acel virus al imperialismului care face parte din gena statului rus.” Războiul din Ucraina a schimbat realitățile geopolitice. Care se plătesc cu un preț mare de sânge. Crede că tradiția imperială, factor dominant în politica Rusiei de secole, trebuie să fie îndepărtată pentru totdeauna. Calea pe care o vede campionul este transformarea țării într-o confederație. Rusia trebuie să clarifice toate teritoriile dobândite ilegal, gen Crimeea, Donbas, Transnistria (aceasta este importantă pentru Republica Moldova), Abhazia, Osetia. El vede Rusia ca parte a Europei. Deși geografic este în Eurasia, spiritual, politic și social aparține Europei.

Campionul mondial nu pare a fi un visător. Crede că la revenirea din nebuloasa lui Putin, Rusia va avea nevoie de orice persoană care contează prin reputație, cunoștințe și aptitudini. De ce n-ar fi Garry Kasparov? Dacă Ucraina și-a ales un actor, cu serioase merite în demnitatea națională, devenind simbolul rezistenței împotriva invaziei rusești, de ce Rusia nu ar avea un campion mondial la șah? Care nu este un visător, întrucât viziunea lui despre viitorul Rusiei se lovește de situația dificilă a Rusiei. A luat în seamă și trauma legată de Ucraina. Este o traumă, iar crimele, ruinarea orașelor ucrainene îi vor urmări pe ruși ani buni înainte. Crede domnul Garry că este important, în cazul oamenilor, ca el să își folosească reputația pentru a ajuta Rusia, să facă atâtea lucruri mărețe. Deși tabla de șah este definită de alb și negru, Kasparov, în politică, pleacă de la negru spre alb. Iar speranța lui este culoarea albă.