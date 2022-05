CS Minaur – vicecampioni după un meci de poveste!

• Steaua București – CS Minaur Baia Mare: 27-29 (11-15) •

Miercuri după-amiază, Sala sporturilor “Radu Voina” din Sighișoara a fost gazda partidei dintre Steaua București și CS Minaur Baia Mare, joc din cadrul etapei a 26-a din Liga Zimbrilor, ultima din acest sezon. Partida a fost una de “care pe care”.

Astfel, după primele 10 minute de joc, Minaur conducea cu 6-0, reușind o apărare foarte bună, cu portarul Barna Buzogany scoțând absolut tot. Ovidiu Mihăilă este inspirat și-l introduce în teren pe Krsto Milosevic, iar omul face ce-i scrie în fișa postului: înscrie. De altfel, până în minutul 27 din prima parte, singurul jucător de la Steaua care marchează este Milosevic. Și a fost vorba de șapte goluri la rând. Sigur, acest aspect ne interesează mai puțin, mult mai importante fiind punctele puse în joc. Minaur își păstrează diferența de șase goluri, ba reușește să o și mărească la șapte, de mai multe ori. În min. 28 este 8-15, dar finalul readuce speranțele în tabăra “militarilor”, care marchează de trei ori până la fluier și intră la cabine cu 11-15. Am ratat un 7m, apoi am luat gol în ultima secundă și a fost eliminat și Buguleț. La pauză, Minaur era pe locul al doilea, Constanța conducând 13-10 la Timișoara și fiind pe locul 3, iar Steaua deja era pe locul 5. Steaua începe mai bine partea a doua și este ceva mai arțăgoasă. Vine la trei goluri, apoi la două, după care avem un eveniment nedorit, în min. 40: Căbuț încearcă să ia o acțiune pe cont propriu, este dezechilibrat în aer și-l lovește involuntar pe Mihalcea cu piciorul în bărbie. O lovitură năucitoare, gen K1, care îl trimite la spital pe Andrei, în timp ce Călin vede direct cartonașul roșu. Grele pierderi de ambele părți. Se reia jocul după o pauză lungă, avem 20-22 (46), dar portarul Ionuț Iancu începe să prindă foarte bine. Din fericire Terekhov îl imită în cealaltă poartă. Și totuși, Steaua înscrie de trei ori la rând și conduce 23-22 (50). Simțim cum ne fuge pământul de sub picioare, dar Minaur gă­sește puterea să revină. Kotrc egalează la 23, Georgescu aruncă pe lângă, Mollino este ghicit de Iancu și Grbovic face 24-23 de pe semicerc (53). Hanțaru este eliminat, apoi Kotrc îl încearcă pe Iancu de pe extremă, se acordă 7m și eliminare la Georgescu. Vujovic transformă aruncarea de la 7m, iar Steaua atacă cu doi oameni în minus și mai sunt cinci minute. Terekhov prinde la Șandru, apoi Kotrc face 24-25 (56). Semicerc la Grbovic și gol Buguleț: 24-26 (57). Se fluieră “pași” la Șandru și o eliminare la banca Stelei. Vujovic înscrie și lucrurile sunt clare, chiar dacă se mai înscriu goluri până la final. Minaur termină sezonul pe locul 2 și este vicecampioana României.

Sala sporturilor “Radu Voina” din Sighișoara; cca 600 spectatori

Arbitri: Laszlo Gal (Harghita) – Alexandru Constantin (București). Observator: Doru Manea (București)

Aruncări de la 7m: 0-3 (transformate: 0-2; a ratat Csepreghi). Minute de eliminare: 8-4 (în min. 41, Căbuț a fost sancționat cu cartonaș roșu)

Steaua: Ionuț Iancu (11 intervenții, a apărat și un 7m), Ionuț Ciobanu (3 intervenții) – Krsto Milosevic 13, Andrei Mihalcea 3, Gabriel Burlacu 3, Sabin Constantina 2, Nemanja Grbovic 2, Yurii Pop 1, Martin Johannson 1, Ionuț Georgescu, Alexandru Căpățînă, Sergiu Olaru, Ramon Șomlea, Ciprian Șandru, Ovidiu Irimia, Dragoș Hanțaru. Antrenori: Ovidiu Mihăilă, Ștefan Laufceac, Marius Tudor

Minaur: Barna Buzogany (9 intervenții), Anton Terekhov (8 intervenții) – Milan Kotrc 6, Stevan Vujovic 6 (unul din 7m), Stefan Vujic 4, Anderson Mollino da Silva 3, Călin Căbuț 3, Andrei Buzle 3, Robert Nagy 2, Tudor Buguleț 1, Alexandru Csepreghi 1 (din 7m), Gabriel Massuca Teca, Ștefan Huta, Tomas Cip. Nu au intrat: Daniel Bera, Mihai Bușecan. Antrenor: Alexandru Sabou

Rezultatele etapei 26

CSM București – CSM Alexandria: 30-31; CSU Suceava – Dinamo București: 27-34; Steaua București – CS Minaur Baia Mare: 27-29; Potaissa Turda – CSM Bacău: 36-29; HC Buzău – CSM Vaslui: 31-26; SCM Politehnica Timișoara – HC Dobrogea Sud Constanța: 19-26; CS Universitatea Cluj – CSM Focșani: 23-26