Final de investiții, cu ochii la viitoare drumuri în Petrova

Comuna Petrova are în finalizare infrastructura rutieră din localitate. De asemenea, are aproape gata un centru de sănătate, dotarea unită­ților de învățământ cu tehnică IT. Se lucrează și la Centrul Cultural „Adrian Dohotaru”. Dincolo de proiectele depuse, primarul Ioan Petrovai se bazează pe promisiunea județului de a asfalta drumul de legătură de pe muntele Hera pe Valea Muntelui spre Bârsana, pe 1,2 kilometri. De asemenea, să finalizeze asfaltarea celei de-a doua treceri (de mult folosite de noi și de alții) de la Petrova spre Strâmtura, unde în zona locuită ar mai fi 3 kilometri de asfaltat. Edilul așteaptă soluționarea problemei gunoiului, unde costurile au ajuns la 1,5 miliarde lei vechi pe an…