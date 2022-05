Accident mortal în Seini

Duminică seara, la ora 20.20, polițiștii au fost sesizați că în orașul Seini s-a produs un accident rutier.

La fața locului, polițiștii au constatat că un bărbat, de 33 de ani, din Ucraina, a condus o autoutilitară care tracta o semiremorcă înspre Baia Mare, iar la un moment dat, a pierdut controlul direcției de deplasare și s-a răsturnat pe trotuar, moment în care un pieton, de 62 de ani, din Seini, a fost prins sub semiremorca autoutilitarei.

În urma accidentului rutier a rezultat decesul pietonului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind 1,22 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital pentru recoltarea de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunilor de ucidere din culpă și conducere sub influența băuturilor alcoolice.

Amenzi și permise reținute

În perioada 16-22 mai, polițiștii rutieri, împreună cu cei din Șișești, au verificat 60 de autovehicule, au legitimat 95 de persoane, iar pentru neregulile constatate au aplicat 43 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 26.360 lei.

Ca măsură complementară au dispus reținerea a 6 permise de conducere, 2 certificate de înmatriculare și 2 seturi de plăcuțe de înmatriculare.

Sâmbătă

Sâmbătă, 21 mai, polițiștii Serviciului Rutier Maramureș, împreună cu cei din Ulmeni și Fărcașa, au organizat acțiuni pe linia combaterii nerespectării regimului legal de viteză.

Acțiunile au vizat principalele DJ 108A Sălsig – Fărcașa – Buzești, DN 1C Baia Mare – Șomcuta Mare, DN 18 Vișeu – Sighetu Marmației și DN 19. Polițiștii rutieri au folosit radare Autovision și pistoale TruCam în vederea depistării conducătorilor auto care nu respectă viteza legală.

Au fost aplicate 85 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 58.290 lei, din care 71 pentru nerespectarea regimului legal de viteză.

Ca măsuri complementare, polițiștii rutieri au dispus reținerea a 16 permise de conducere, toate pentru viteză excesivă, și a unui certificat de înmatriculare.

Duminică

Duminică, în intervalele orare 9-12 și 15-18, au organizat o acțiune pe linia combaterii nerespectării regimului legal de viteză pe DN 1C Baia Mare – Satulung, DN18B Baia Mare – Cernești și DN 18 Vișeu de Sus – Sighetu Marmației.

În cadrul acțiunii, polițiștii au aplicat 71 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 41.510 lei, din care 52 pentru nerespectarea regimului legal de viteză.

Ca măsură complementară s-a dispus reținerea a 13 permise de conducere, pentru viteză excesivă, și a unui certificat de înmatriculare.

Dosare penale pentru infracțiuni rutiere

În weekend, polițiștii maramureșeni au depistat 8 bărbați, 7 din Maramureș și unul din Sălaj, cu vârste cuprinse între 27 și 45 de ani, în timp ce nu respectau legislația rutieră în vigoare.

6 dintre aceștia au fost identificați de polițiști constatându-se faptul că au condus autoturisme cu o alcoolemie între 0,65 și 1,26 mg/l alcool pur în aerul expirat. În urma verificărilor, s-a constatat că unul dintre aceștia a condus un autovehicul neînmatriculat, altul a condus fără să dețină permis de conducere, iar doi au provocat accidente rutiere soldate cu pagube materiale.

Toți bărbații au fost transportați la spital în vederea recoltării de mostre biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

În ceea ce îi privește pe ceilalți doi bărbați, polițiștii i-au depistat conducând mopede neînmatriculate și fără să dețină permis de conducere.

În toate cauzele, polițiștii au întocmit dosare penale pentru comiterea de infracțiuni la regimul rutier.