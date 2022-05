Donare de sânge pentru Ucraina

În 24 mai, a început Campania de donare de sânge pentru victimele războiului din Ucraina – “My Blood Is Gold For Ukraine”, campanie care se derulează până în 10 iunie.

Inițiativa este a celor de la 321sport, susținuți de Sun Plaza, care oferă vouchere de 50 lei, la Gloria Jean’s pentru primii 300 de donatori.

Românii sunt încurajați să doneze sânge. „Vrem ca această campanie de donare de sânge să poată ajuta victimele războiului din Ucraina și, mai departe, mesajul plecat din România să ajungă pe tot globul și să mobilizeze oamenii să doneze sânge pentru a ajuta victimele acestui război crud, inu­til și inuman. Solidaritatea venită de pe întreg mapamondul a demonstrat că umanitatea este cea care va învinge întotdeauna”, declară Radu Restivan, fondatorul 321sport”.

Spotul campaniei „My Blood is Gold for Ukraine” îi are ca protagoniști pe Serhiy Sydorchuk și Florin Cernat, doi fotbaliști care și-au reprezentat cu mândrie țările în competiții internaționale. (o.m.)