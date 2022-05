Specialiști de la Planetariu, schimb de experienţă în Germania

La începutul acestei luni, o delegație a Muzeului de Științe Astronomice Baia Mare (Ovidiu Ignat – manager, Ciprian Crişan – muzeograf) a ajuns într-unul dintre cele mai frumoase orașe hanseatice – Hamburg, Germania, pentru derularea celei de-a treia întâlniri pe proiectul “Scientists warn: Sufficient but not redundant lights!”, ce are ca temă poluarea luminoasă și impactul negativ asupra mediului, sănătății oamenilor și asupra multor specii animale.

Se poate aminti, de asemenea, de risipa energetică – asociată poluării luminoase. Proiectul vizează schimburi de experiență între partenerii europeni participanți și realizarea în comun a unui produs intelectual, care va fi apoi distribuit în țările participante și nu numai.

Întâlnirea din Hamburg, de la începutul lunii mai, este a treia întâlnire pe proiectul DARK (pre­scurtat), primele două fiind în 2021 (27 – 30 iunie), la Brno, Cehia – chiar cu ocazia Festivalului Internațional FullDome și (19 – 21 septembrie), la Viena, Austria.