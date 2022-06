De la pian, la balcaniada de matematică pentru juniori

L-am întâlnit pe Victor, însoțit de tatăl său, în liliputanul nostru cabinet de franceză de la Lucaciu. Întrevedere cordială, derulată sub auspiciile recenților lui lauri auriți. Recunosc, scorpioana și filoloaga de mine, ca om ce-a avut niscaiva sechele de pe urma matematicilor din clasele finale de liceu, că l-am întâmpinat cu o oarecare, camuflată, mefiență. Un tânăr agreabil, mult prea matur pentru vârsta lui, temperat în vorbe, cu o educație bine plămădită. A moștenit talentul pentru disciplinele realiste de la tatăl său, Vasile-Marius, absolvent de matematici și științe economice deopotrivă, în vreme ce mama, Ioana, filolog convertit în jurist, i-a sădit harul zicerii și pasiunea pentru limbile străine.

Daniela Sitar-Tăut: Spune-ne câteva vorbe despre tine, Victor!

Numele meu este Dragoș Victor-Vasile și sunt elev în clasa a VIII-a A la Colegiul Național Vasile Lucaciu din Baia Mare. Îmi plac multe lucruri: matematica, materia care mi-a oferit cele mai mari satisfacții, să ascult muzică – piesele mele favorite sunt de Chopin, Mozart, Liszt, Paganini, să cânt la pian, să joc tenis, fotbal, să schiez, să citesc, să discut cu tineri de vârsta mea, să merg în excursii.

Daniela Sitar-Tăut: Cum ai început școala?

Ciclul primar l-am urmat la Colegiul de Arte Baia Mare, unde mi-a fost învățătoare doamna Cristina Walter, care a avut un rol deosebit asupra evoluției mele și a colegilor mei.

La sfârșitul clasei a IV-a am promovat examenul de admitere în clasa a V-a la Colegiului Național Gheorghe Șincai pe locul al doilea, fără nici un fel de pregătire prealabilă extra­școlară, folosind doar cunoștințele și munca de la clasă. Trei dintre primii zece au fost, de fapt, elevi ai dnei Cristina Walter.

Muzica e, de fapt, o știință exactă…

Daniela Sitar-Tăut: Și totuși, nu ai urmat cursurile Colegiului Național Gheorghe Șincai!

Da, participarea la acel examen a fost doar o experiență, pe care părinții au considerat-o necesară. Școala de arte, însă, mi-a oferit o perspectivă aparte, prin studiul pianului. Sub îndrumarea doamnelor profesoare Ștefana Bozântan și Adriana Balaj, dar și a domnului Sebastian Nagy, am înțeles că muzica, pe lângă faptul că este o artă, reprezintă de fapt o știință exactă, care presupune multă rigoare și efort susținut. În plus, prezența pe scenă necesită un autocontrol deosebit al emoțiilor.

În mod firesc, am decis să continui pregătirea muzicală, alături de cea standard, așa că, prima clasă de gimnaziu am urmat-o la Colegiul de arte.

Daniela Sitar-Tăut: Când ai înțeles că, de fapt, pasiunea ta e matematica?

În clasa a V-a am participat cu succes la mai multe concursuri județene și naționale de matematică, alături de concursurile de pian. Întâmplarea a făcut ca în aceeași zi, de 16 martie 2019, să se desfășoare etapa județeană a olimpiadei de matematică, precum și olimpiada națională – etapa zonală la pian, care a avut loc la Satu Mare.

A fost pentru mine un tur de forță, dimineața – matematica, după-amiaza – pianul, pe scena filarmonicii, cu trei piese foarte grele. Spre bucuria mea, la matematică m-am calificat la etapa națională! În acel moment am înțeles care e calea de urmat!

Daniela Sitar-Tăut: Când te-ai decis să devii lucacist?

Pasul a fost foarte greu, dar îmi dădeam seama că performanța presupune un cadru adecvat. Știam de domnul profesor Andrei Bretan de la prietenii părinților. Domnul Bretan a avut rezultate excepționale cu elevii dumnealui în permanență – statistic, doar în perioada 2015-2022, în fiecare an elevii dumnealui au obținut cel puțin o medalie de aur la olimpiadele naționale și numeroase premii la concursurile județene și naționale. În vacanța de vară din 2019 l-am cunoscut și pot spune că de la început m-am simțit foarte bine cu dânsul. Transferul a urmat în mod firesc.

Daniela Sitar-Tăut: Cum s-a fost petrecut tranziția la noua școală?

Colectivul clasei noi a fost foarte frumos și cu mult tact armonizat de doamna dirigintă Gabriela Pîrvu. Mi-am dat toată silința să mă adaptez, deși nu mi-a fost ușor.

Am obţinut premiul întâi la concursurile interjudețene “Argument” organizat de Colegiul Național Gheorghe Șincai, “Prin labirintul matematicii”, organizat de Colegiul Național Vasile Lucaciu. De asemenea, am obținut locul întâi la concursul național “Teodor Topan”, de la Șimleu Silvaniei, concurs organizat sub îndrumarea unor profesori universitari. Am mai reușit să mă calific la olimpiada națională de fizică, fiind pregătit de dnul profesor Stoian Lucian.

Daniela Sitar-Tăut: Cum ai ajuns la marea performanță?

Mediul de la școală a fost foarte propice. Conducerea colegiului și profesorii încurajează și sprijină performanța și oferă o pregătire la un nivel înalt. Nu întâmplător la noi în clasă anul acesta au fost opt calificări la olimpiadele naționale, dintre care trei elevi am fost calificați la olimpiada națională de matematică, iar colega noastră Alexandra Nechita (pregătită de dna profesoară Florentina Ghita) și-a adjudecat Premiul I absolut la Olimpiada Națională de limba română.

Începând cu clasa a VII-a am fost pregătit de dna profesoară Florentina Ghita pentru olimpiada de lingvistică, materia care se bazează în special pe logică. Am reușit în clasa a VII-a să fiu primul pe județ, iar în clasa a VIII-a am participat la olimpiada de ling­vistică organizată online, obținând medalia de argint.

În mod deosebit, domnul profesor Andrei Bretan a oferit în toți anii tuturor elevilor interesați, o pregătire suplimentară de excelență. Pe perioada vacanței de vară ne reunea pentru a preda în avans materia anului următor, astfel încât în timpul anului să putem rezolva cât mai repede probleme de olimpiadă.

Daniela Sitar-Tăut: Ai beneficiat și de alte cursuri de pregătire?

S-a desfășurat programul “Hai la olimpiadă”, care anul acesta a avut loc online, sâmbăta dimineața, la care predau profesori de renume din oraș. Începând cu clasa a VII-a primii elevi clasați la olimpiade pentru clasele 7, 8 și 9 (o parte doar în funcție de vârstă) participă la patru sau cinci baraje pentru selectarea lotului care reprezintă România la Olimpiada balcanică pentru juniori. Materia pentru balcaniadă este mai amplă decât materia școlară.

În clasa a VIII-a, ca o completare a pregătirii realizate cu domnul profesor Bretan, am beneficiat și de o pregătire suplimentară pentru balcaniadă organizată online de Fundația Upper School, care a reunit primii elevi din țară. Nu în ultimul rând mi-au prins bine discuțiile cu olimpicii internaționali băimăreni – Vlad Robu și Darius Lazea.

Daniela Sitar-Tăut: Care au fost cele mai mari reușite ale tale de până acum?

În clasa a VII-a am obținut Premiul I absolut, cu punctaj maxim la Olimpiada Națională Gazeta Matematică, organizată de Societatea de Științe Matematice din România (singura olimpiadă din acel an).

În clasa a VIII-a – Premiul I absolut la Olimpiada Națională de Matematică organizată de Ministerul Educației, în parteneriat cu Societatea de Științe Matematice din România, Premiul I la concursul național Stelele matematicii organizat de Liceul Internațional de Informatică București, Premiul I la concursul național Upper School, ambele având ca dificultate nivelul de balcaniadă.

Spre bucuria mea, recent, după patru probe de baraj deosebit de solicitante, de câte patru ore fiecare, am fost selectat în lotul care va reprezenta România la Balcaniada de juniori care se va desfășura la Sarajevo, în perioada 28 iunie-3 iulie, anul acesta.

Îți dorim mult succes!

Multumesc!

Daniela Sitar-Tăut: Ai ceva special să ne spui legat de hobby-ul tău No.1, matematica?

Am observat că, dacă știi matematică, ți se deschid o mulțime de oportunități. Fizica este mai ușor de înțeles, ling­vistica de asemenea.

Daniela Sitar-Tăut: Cum îți anticipezi acum viitorul?

Pe termen scurt doresc să mă prezint cât mai bine la Balcaniadă, iar pe termen lung cred că matematica și poate și informatica vor fi domeniul meu. Matematica nu o iau ca pe un scop în sine, ci ca pe un mijloc, un mod de a fi, care ne ajută să rezolvăm orice fel de provocare. Unde voi continua? Cum spune imnul școlii noastre, voi rămâne lucacist până la ultimul clopoțel, unde îmi doresc să păstrez relațiile armonioase cu domnii profesori și colegii!

Daniela Sitar-Tăut