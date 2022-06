Grădiniţă nouă în Satulung!

Joi, comuna Satulung a recepționat și dat în folosință o grădiniță nouă, finanțată cu bani europeni, așezată în fața școlii. Cu parc de joacă plin, cu copii, preot, inclusiv oficialități, prezenți fiind subprefectul și un vicepreședinte de Consiliu Județean, plus inspectorul general de la învățământ.

Grădinița a costat 462.000 euro, din fonduri AFIR, fără cofinanțare locală.

Șirul de investiții nu se termină aici, ba abia începe, aflăm de la primarul Bujorel Mureșan. În această vară încep lucrări de extindere și modernizare la școala mare din Satulung, de asemenea extindere la școala „sensibilă” din Finteușul Mic, unde deja se pregătesc containere pentru cursuri la toamnă, în caz că nu se finalizează lucrările la timp.

De ce sensibilă? Școala din Satulung, cu în­fă­țișare de liceu băimărean, găzduiește aproximativ 600 de copii din toate satele aparținătoare plus Satulung, iar cea din Finteușu Mic are peste 500 de copii din comunitatea romă, diferența fiind, spun autorită­țile, de abia 40-50 de copii. Se impune deci o extindere a școlii din Finteuș, în egală măsură, ne-o spun și cadrele didactice de acolo, unde am prins chiar festivitățile de încheiere a anului școlar.