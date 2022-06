Istoria, la cotitură

Localitatea Davos, din Elveția, este ochiul magic unde se țese viitorul lumii. Cel puțin așa pretind cei care participă la Forumul Economic Mondial de aici. Anul acesta, tema tradiționalei reuniuni anuale, care s-a încheiat recent, a fost: „Istoria, într-un moment de cotitură: politici guvernamentale și strategii de afaceri”. Dar întâlnirea a fost dominată de războiul ruso-ucrainean și tragediile umanitare pe care le-a provocat invazia. Despre moarte și ruine, refugiați și lacrimi, drame sufletești și cotitura în istoria recentă nu au fost prea multe referiri. Nu au lipsit subiectele dragi lui Klaus Schwab, fondatorul Forumului și elitelor politice corporatiste, care, într-un pelerinaj anual, vin să-și exprime profunda preocupare pentru soarta planetei și a omenirii.

Fondatorul Forumului le-a spus celor peste 2500 de participanți că ei sunt cei chemați să gospodărească provocările din lume, reprezentate de schimbările climatice și alte necazuri care se abat asupra omenirii. De aceea pledează pentru un guvern global. Aceste teorii ne-au împuiat capul în ultima vreme, unele dintre ele având și formule politice. Analistul Alexandru Lăzărescu, care a comentat tema reuniunii recente, crede că ambițiile elitelor politice, corporatiste, reunite la Davos, sunt de a impune soluții radicale pentru gestionarea Planetei, dar se lovesc de ostilitatea stângii și de reconfigurările geopolitice. S-au înmulțit suspiciunile și teoriile conspiraționiste legate de agenda Davos.

Și, totuși, sunt multe proiecte coapte aici, care își fac drum în lume. De acolo a venit și Marea Resetare, care pledează pentru o schimbare radicală a modului nostru de viață. Lumea s-a schimbat sub ochii noștri, se transformă cu o viteză cu care mulți dintre noi nu mai țin pasul. Se proiectează ciudate mecanisme care să domine omul. Analistul amintit vorbește de amprenta de carbon, care ne va însoți și va urmări ce cumpărăm, ce mâncăm, unde călătorim, și va înștiința autoritățile dacă ai luat pastilele obligatorii. Năzdrăvănii ale zilei de mâine! Ba l-am auzit pe Alexandru Mironov, tot sub această umbrelă davoistă, că nu peste mult timp roboții o să ceară drepturi egale cu oamenii. Reprezentanta unui gigant financiar a spus că, din cauza tranziției energetice, va trebui să ne obișnuim cu lipsurile, cu prețurile mari, cu inflația și cu alte neajunsuri care se vor abate asupra oamenilor de rând.

La Davos este o reuniune pentru globalizare, doar că realitatea lumii spune altceva. Tendința mondială parcă frânează acest curent și pune pe gânduri chiar pe fondatorul reuniunii. Anul acesta s-au auzit voci pesimiste privind viitorul globalizării, care nu se așteptau la o reîntoarcere în trecut. Care trecut? Deocamdată, în ultima perioadă, agenda Davos a fost criticată de la dreapta la stânga. S-a observat că pătura înfloritoare prezentă la Davos, deși se preface că vrea binele comun, ea dorește avantaje în defavoarea celor mulți. Această decantare a adevăratului scop i-a făcut pe mulți lideri politici să devină mai prudenți, să nu se amestece cu miliardarii în acest moment atât de delicat al lumii. De aceea au lipsit în acest an de la Davos președinții SUA, Franței, Chinei, Rusiei, premierii Marii Britanii și Italiei. A fost însă cancelarul german.

Se pare că reuniunea a încetat să fie privită cu mare interes. Merg în Elveția președinți de companii, care zboară cu avioane private, care promit împădurirea Planetei. La Davos a fost o tribună a promisiunilor. Acum, elitele globaliste, afirmate la Davos, sunt văzute drept toxice, arogante, dominatoare, ipocrite, de ambele părți ale eșichierului ideologic. Pentru stânga radicală, neomarxistă, un curent influent în Occident, mai ales printre tineri, problema nu este globalismul, ci redistribuirea bogăției. Exponenții acestui curent nu doresc să se lase ademeniți de discursurile sforăitoare despre egalitate sau transparență. Au înțeles că Davosul este locul unde aceste elite își etalează puterea și influența și creionează viitorul.

Anul trecut, președintele Chinei a lăudat virtuțile globalizării, iar în acest an a intervenit, de la Kiev, președintele Ucrainei. Nimeni din Rusia nu a fost invitat. Ceea ce a provocat reacții critice la Moscova. Acum, guvernul de la Kiev a organizat la Davos o expoziție de fotografii intitulată „Casa Crimelor de Război comise de Rusia.” Doamne, câte se pot schimba într-un an!