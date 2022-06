Fericiţii Episcopi Martiri, sărbătoriţi la Blaj

În acest an, Fericiţii Episcopi Martiri au fost sărbătoriţi pe data de 5 iunie, data de 2 iunie fiind marcată în acest an de sărbătoarea „Înălţarea Domnului”.

Cu această ocazie, Biserica Greco Catolică din România marchează 3 ani de la vizita Papei Francisc la Blaj şi totodată 3 ani de la beatificarea Episcopilor Martiri Greco Catolici români. Întreaga vizită a Cardinalului Leonardo Sandri, prezent la eveniment, s-a desfăşurat sub semnul speranţei, o speranţă care pătrunde orice situaţie de întuneric temporar trăită de naţiuni.

„Ceea ce ne dorim este pacea!” a repetat cardinalul cu multă forţă şi în repetate rânduri la Sighet, acolo unde a întâlnit refugiaţii, dar şi asociaţiile umanitare şi reprezentanţii centrelor Eparhiei de Maramureş care s-au pus în slujba lor, cu binecuvântarea Episcopului Eparhial, Preasfinţia Sa Vasile Bizău.

Preafericitul Părinte Cardinal Lucian Mureşan, a mulţumit cu recunoştinţă Sfântului Părinte Papa Francisc, pentru mesajul de speranţă transmis şi Cardinalului Leonardo Sandri pentru că s-a făcut purtător al mesajului Papei.