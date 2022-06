În județ • Sătenii cresc tot mai puține animale în bătătură

În zonele rurale din Maramureș nu se mai cresc animale ca altădată…. Motivele țin în principal de faptul că tinerii au plecat în străinătate, să-și câștige un ban, iar bătrânii rămași nu pot avea grijă de animale multe. De obicei, acum se ține în grajd o vacă, pentru lapte destinat consumului propriu. Caii, în multe zone ale județului, aproape au dispărut, locul lor fiind luat de tractoare și alte utilaje agricole.

Acest declin al efectivelor de animale este luat în evidență, în fiecare an, de cei de la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Maramureș. „Ca de fiecare dată, primăvara am început cu recoltarea de probe anemie infecțioasă la cabaline, după care urmează tuberculinarea, recoltarea la bovină-bubalină și caprină. Continuăm cu recoltarea de probe de sânge pentru bruceloză. Am încheiat în ianuarie campania de vaccinare a câinilor și pisicilor contra rabiei, deci suntem în priză nonstop. Efectivele de animale, în anumite comunități, descresc, mai ales în zonele din apropierea orașelor, unde animalele nu mai sunt atât de multe. Totuși, în alte zone ele sporesc, dar numai datorită faptului că se înființează ferme comerciale care vin și compensează ca număr de animale”, a declarat Vasile Pop, director executiv adjunct al DSVSA Maramureș.