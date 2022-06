Dezvoltator imobiliar, percheziționat într-un dosar de evaziune fiscală

Ieri, 15 iunie, pentru probarea activității infracționale a unui dezvoltator imobiliar, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de evaziune fiscală, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Maramureș, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș, au pus în executare 5 mandate de percheziție domiciliară, în județul Maramureș.

Din cercetările efectuate, a reieșit faptul că, în perioada 5 iulie 2017 – 31 martie 2021, o persoană, aflată în calitate de reprezentant al societății comerciale, nu ar fi evidențiat în contabilitate toate veniturile realizate din activitatea economică derulată și nu ar fi declarat organelor fiscale obligațiile de plată privind impozitul pe veniturile microîntreprinderilor și TVA, cu scopul diminuării obligațiilor de plată față de bugetul de stat. Implicațiile fiscale rezultate din activitatea infracțională au avut ca rezultat cauzarea unui prejudiciu estimat la 524.415 lei, reprezentând impozit pe veniturile microîntreprinderilor și TVA. La activități au participat și luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș. Sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș, polițiștii continuă cercetările, pentru documentarea întregii activități infracționale, urmând a fi dispuse măsuri legale.