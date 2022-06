25-26 iunie, în Baia Mare, URSULEȚUL de AUR – XXXVIII • Competiția muzicală și bucuria copiilor – parte a succesului!

Am participat la multe proiecte cu obiectiv educația. Și pentru toate am cuvinte de apreciere. Dar unul mi-a rămas lipit de suflet. Fiindcă a adunat la start, de foarte mulți ani, copiii și muzica. Dansul stând alături de ele. Și uite așa, prelingându-se prin vreme, Festivalul Național de muzică ușoară pentru copii URSULEȚUL de AUR, devenit de câțiva ani internațional, a ajuns la ediția a XXXVIII-a. Multe generații de copii au crescut și s-au format pe scena URSULEȚULUI de AUR. Un singur an am lipsit de la această frumoasă, cea mai frumoasă, manifestare cu copii și pentru copii și tineri. Nu o spun eu, ci toți cei care au concurat sau au jurizat la Baia Mare. Astăzi, împreună cu profesoara Doina Bentu, director de festival, care nu s-a dat bătută nici în cele mai vitrege condiții, rememorăm pe scurt povestea URSULEȚULUI.

– Doina dragă, suntem veteranele acestui festival, care, iată, a ajuns la ediția cu numărul 38. Ce crezi tu că a contribuit la longevitatea lui?

– Tu știi, la fel de bine ca mine, fiindcă ai fost cronicarul, susținătorul, partenerul și cel mai longeviv jurat. Din 1983, când profesoara Rodica Munteanu a inițiat acest concurs, convinsă fiind că muzica îi poate face pe copii să se exprime mai bine, să comunice mai bine și să-și pună în evidență talentul, competiția a devenit națională și apoi internațională, aducând pe scena de concurs mii de copii, din toate colțurile României și, apoi, din țările din jurul României. Iubirea pentru muzică, talentul copiilor, dedicarea profesorilor, sponsorii care ne-au stat alături, partenerii, care au înțeles cât de importantă este educația prin muzică pentru dezvoltarea copiilor, fac parte din rețeta succesului. 38 de ani înseamnă un parcurs presărat cu de toate: muzică, talent, muncă, puritate și gingășie, pe care copiii le-au oferit și le oferă cu multă generozitate. Scena URSULEȚULUI a fost rampă de lansare pentru nume de top din muzica ușoară românească.

– Știa ce știa compozitorul Aurel Giroveanu, care presimțea că Baia Mare va deveni Capitala muzicii ușoare pentru copii.

– De atunci, mii de copii au venit la Baia Mare să cânte și să câștige cel mai râvnit trofeu. În cele 37 de ediții anterioare ale Ursulețului de Aur au urcat pe scena de concurs peste 8300 interpreți din întreaga țară, cu vârsta între 5 și 18 ani, peste 3000 de ursuleți de pluș ajungând la premianți. S-a scris, cu fiecare ediție, câte o filă de neuitat. Nu cred că există copil, care iubește muzica, să nu fi auzit de Ursulețul de Aur. Nici măcar pandemia nu ne-a speriat. E adevărat că în 2020 festivalul nu a avut loc, dar în 2021, cu măsurile de prevedere necesare, partea națională a concursului a avut loc pe scenă. Din păcate, anul acesta a apărut războiul din Ucraina, așa că participanții străini vor evolua online, jurizați de juriul internațional.

– Asta voiam să te întreb; cum va fi ediția 2022? Vremurile, și vremea, nu sunt atât de prietenoase?

– Războiul umbrește din bucuria celor care nu pot să vină la Baia Mare, dar entuziasmul și iubirea de muzică nu se diminuează. Și nici prietenia, fiindcă URSULEȚUL, după cum bine știi, s-a transformat într-o mare familie muzicală. Care vine la Baia Mare să adauge muzicii amintiri, înțelegere, dorința de revedere. Organizatori sunt Ministerul Educației, Municipiul Baia Mare, Inspectoratul Școlar Maramureș, Ministerul Culturii, Asociația Delfinul de Aur și Palatul Copiilor Baia Mare – coordonatorii proiectului. Concursul va debuta sâmbătă, 25 iunie, la Teatrul Municipal din Baia Mare. Vor fi peste 200 de interpreți vocali, grupuri vocale și ansambluri coregrafice, la categoriile de vârstă: 5-6 ani, 7-9 ani, 10-11 ani, 12-13 și 14-19 ani, din peste 20 de localități din România și din Kiev – Ukraina. La secțiunea Online, participă 20 de interpreți din: Austria, Lituania, Portugalia, Cipru, Malta, Belgia, Letonia, Republica Moldova, Serbia, Estonia, Bosnia Herzegovina – la Secțiunile negative: Începători; Duelul Campionilor.

Sâmbătă, 25 iunie: Secțiunea începători, între orele 10-13; Secțiunea Duelul Campionilor, între orele 14.30-18.00. Duminică, 26 iunie, de la ora 11, are loc Gala concert și festivitatea de premiere. Atât spectacolele-concurs, cât și Gala concert și Festivitatea de premiere vor fi transmise online pe youtube. Ca o noutate, holul Teatrului Municipal va găzdui expoziția cercurilor de arte plastice de la Palatul Copiilor din Baia Mare, având ca personaj “Ursulețul de Aur” – protagonistul evenimentului.

– Ești curajoasă, Doina Bentu, să aduci împreună pe scenă, dar și virtual, concurenți și jurați din atâtea locuri.

– Curajul mi l-au dat copiii, care nu trebuie privați de bucuria de a cânta și a se întâlni. Mi l-au dat partenerii și organizatorii, sponsorii și toți cei care mi-au stat alături. Nu e ușor în vremurile astea, mai puțin prietenoase, cum spuneai tu, să organizezi un eveniment de anvergura URSULEȚULUI, dar, uite, că se poate. Și pentru asta un mare mulțumesc tuturor!

– Evaluarea muzicală a concurenților s-a făcut, an de an, de către un juriu de profesioniști. Cine va face parte în acest an din juriu?

– Vor fi oameni dedicați ideii de muzică, de competiție. Dedicați copiilor: Delia Man – realizator Steluțele DMD; Cristina-Mioara Ioan, inspector școlar; Viorica Pârja – care a lipsit doar la o ediție a festivalului. Dar asta doar fizic, fiindcă tu ai fost cu noi; Ami (Andreea Moldovan), cantautor, interpretă pop; Doina Elena Bentu, director pentru 31 de ediții ale Festivalului “Ursulețul de Aur”; Tatiana Apanasenko, – director festival »Young Europe» – Kiev, Ukraina; Mihai Alexandru, compozitor; Horia Moculescu, compozitor, președintele juriului.

Juriul internațional pentru secțiunea online, interpreți străini, este alcătuit din: Martin Degabriele – director of the Malta International Singer’s Festival – Euro Stars; Zorica Nincovic – Director of Belgrad International Music Festival “Angel Voice”; Endla Murd – Director of the Festival «Golden Rose» – Paarnu, Estonia; Elena Leshinskaya – teacher- trainer – Director Festival Lemari Minsk, Belarus; Joaquim Caetano – vocal coach, Artistic Director Festival “Chuva de Estrelas D’Ouro”, Portugal; Jelena Loraine Svilpe – President of the Riga Symphony Festival, Latvia; Eugenia Ursu – Secretary General at Federation of Associations Clubs of UNESCO of R. Moldova; Onute Zukiene – Director of Festival “Sonata of the Stars” – Lituania; Sonja Stefanovic – Director Festival «Aph­rodit Voice» Limassol, Cypru; Doris Uglar– realizator emisiuni Radio Televiziunea Arthis Bruxelles.

– Ai lângă tine, Doina, oameni minunați. Vine actrița Alexandra Velniciuc și asistenta ei, Iulia Roman, să prezinte festivalul, vine regizoarea Silvia Ionescu, de la TVR să asigure regia, vin coregrafiile…

– Coregrafia pentru 47 de piese din concurs va fi asigurată de Ansamblul coregrafic AS al Palatului Național al copiilor București (coregrafe Aura Ghica și Mona Teodorescu) și Galactic Dance Baia Mare (coregrafia Mădălina Mare și George Pop). Ansamblurile coregrafice aduc un plus de frumusețe și culoare scenei de concurs. Mă întrebai ce asigură succesul Festivalului; uite, și coregrafiile. Nu ne-am mai putea imagina URSULEȚUL de AUR fără ansamblurile coregrafice, de câțiva ani și ele recompensate cu trofee. Este o muncă și un efort de imaginație și creativitate extraordinare.

Sunt mulțumită că, în timp, Festivalul acesta s-a transformat în marea familie a Ursulețului. Iar Baia Mare a fost și rămâne nu doar capitala muzicii, ci și a educației prin muzică, a prieteniei, a solidarității. Întregim mulțumirile, cu prețuire și iubire, pentru toți cei care ne stau alături: organizatori, parteneri media, sponsori!

– Doina îți dorim, ne dorim o ediție frumoasă, cu multe premii, cu copii talentați, cu sponsori generoși, iar publicului îi transmitem invitația ca în 25 și 26 iunie, să vină la Festivalul Internațional URSULEȚUL de AUR.