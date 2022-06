Momentul de sinceritate • De ce nu mai avem turiști în Maramureș?

În ciuda cifrelor și a statisticilor care sugerează că geme Maramureșul de turiști, realitatea e alta. Zilele trecute am parcurs Maramureșul istoric în lung și-n lat și am văzut un pustiu cum n-a mai fost de mult, de pe vremea COVID-ului. O pereche de turiști la mănăstirea Bârsana, un autobuz pe la Ieud, cam atât. Ce se întâmplă? Întrebăm autorități locale, nu?

„E adevărat că sunt mai puțini turiști ca de obicei. V-o spun și ca primar, și ca ofertant de turism. Culmea, la Poienile Izei vin mai mulți din cauza prețurilor. Oamenii cer 120 lei/persoană pentru cazare și două mese, i-am întrebat cum și de ce. Mi-au răspuns: «Eu de lucrat și de ținut animale țin oricum. De nu aș ține pensiunea, ar trebui să merg la cules de sparanghel și de căpșuni prin Europa». De Paști n-au prea fost turiști, de Rusalii au fost. Și în sărbătorile de iarnă au fost, dar nu ca-n anii trecuți”, ne spune Mirela Bîrlea, primar al comunei Poienile Izei. Și ne mai spune că cea mai grea lovitură a dat-o oprirea voucherelor de vacanță, iar efectele au fost resimțite inclusiv de Stat. Voucherele au adus peste 80% din turiștii din ultimii ani, iar serviciile au fost fiscalizate, nu s-a făcut la negru. Acum… s-a mers înapoi cu câțiva ani. Și în Botiza, ni se spune că anul acesta au fost 60-70% din turiștii de odinioară.

Care sunt motivele? Nu putem ignora pandemia, dar nici războiul, ni s-a spus că de Paști au fost retrase rezervări în Maramureș, pentru că eram prea aproape de… război. Nu eram, dar dinspre București așa pare. Apoi, trebuie să recunoaștem că încă nu s-a închegat o ofertă compactă, un pachet de servicii, o strategie prin care să te organizezi și să faci turiștii să stea o săptămână aici, să aibă zilnic ceva de văzut. Sigur, sunt și turiști care au început să se plângă de servicii, unii de calitatea mâncării față de odinioară, în anii 90 ai pionieratului turismului rural la noi. Alții spun că nu sunt trasee, nu au ce vizita în afară de biserici și de Mocăniță. Nu e chiar așa, dar da, oferta nu e închegată. Sigur că ai ce vedea în Sighet. La fel, în Borșa. Dar în Breb? În Bârsana? Și nu că nu am avea, la modul absolut teoretic, infrastructură. Trasee turistice s-au tot făcut, dar nu știi cum să ajungi la ele. Tot a doua comună are centru de informare turistică, ce e ori închis, ori cu destinația schimbată, ori folosit doar ca toaletă. Cel mai recent exemplu e centrul de informare turistică de la Strâmtura, unde am intrat să… salutăm, să cerem o hartă a zonei, să cerem o îndrumare. Nimeni, birouri noi, tehnică încă nescoasă din cutii, mizerie, delăsare. Evident, mizeria a fost lăsată de valurile interminabile de turiști care au cerut indicații, indiscutabil…

Apoi, nu trebuie să uităm kitsch-ul omniprezent. Montaniardul Ionică Pop vorbește deja de un neokitsch, care a devenit deja apăsător, dominant. Cea mai recentă mostră ce ne-a sărit în ochi, deși nu e „neo”, sunt porțile tradiționale de țeavă de la Ieud. Nu există ceva mai urât pe întreaga Vale a Izei. Oameni practici, ieudenii au salvat partea de sus a porții vechi și au împlântat-o în țevi rezistente, prinse bine în beton, să țină… Țin, dar arată înfiorător, iar poarta vopsită în roșu și înfiptă în țevi albastre bate tot!!

Dar eforturi se fac. Unii fac drumuri turistice noi. Alții încearcă, în cazul Borșei, să facă trasee noi, să pună la treabă telegondola și pe timp de vară. Alții suplimentează sursele de apă potabilă, pentru că și aceasta e o problemă a Maramureșului pe timp de vară secetoasă… Conform Direcției Județene de Statistică, Maramureșul avea 197 de structuri de cazare turistică, iar în 2020, cea mai recentă analiză a lor arată o creștere la 298 structuri. Cel mai mult a crescut numărul de hoteluri și de agropensiuni. În paralel, capacitatea de cazare turistică existentă pe tipuri de structuri de primire turistică în date statistice e mult mai generoasă în Maramureș, cu un total de 7.694 de structuri de primire turistică… conform site-ului instituției. Abia acum suntem în ceață…