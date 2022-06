Riscă să își piardă auzul • O fostă handbalistă, șofer la Asociația Magic, are nevoie de ajutor financiar

A ajutat numeroși copii cu probleme grave pe care i-a transportat la diferite clinici din țară pentru tratament, iar acum are ea nevoie de ajutor.

În prezent șofer voluntar în Asociația Magic, Adriana Elena Iliescu, fostă hand­balistă, a jucat în Liga Națională în calitate de componentă în lotul a diferite echipe de handbal. Tânăra în vârstă de 29 de ani a aflat în urmă cu șase ani că suferă de o boală gravă.

A fost diagnosticată cu neurofibromatoză de tip 2 cu neurinom acustic bilateral compresiv pe trunchiul cerebral, maningioame ale fosetei Meckel dreapta și cervical cu compresie medulară. Această afecțiune duce în timp la pierderea auzului, precum și la paralizii. Deja, Adriana Elena Iliescu și-a pierdut auzul pe partea dreaptă. Recent medicii au descoperit că Elena are o nouă tumoră cerebrală ceea ce necesită ședințe de radioterapie Cyberknife (GammaKnife) la o clinică din Turcia, însă costul lor ajunge la 12.000 de euro, iar tânăra nu are toată suma. Mai exact, acesteia îi mai lipsesc 5.000 de euro. În mai puțin de trei săptămâni, Adriana Iliescu trebuie să facă rost de această sumă.

Cei care doresc să o ajute pe tânără să treacă și peste această încercare o pot face pe:

PayPal: ada.iliescu23@yahoo.com;

Revolut: Liviu Cristian 0740376532;

Liviu Cristian

RO47INGB0000999912049987 ING lei;

Iliescu Elena Adriana BG68INTF40012071874195 (Euro),

Bic/Swift: INTFBGSF