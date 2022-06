Reparăm sau doar ctitorim? Singurul drum forestier asfaltat, din Maramureș, confirmă!

Este evident o ironie, pe care ne-o asumăm. Încă de la înființarea drumului intercomunal dintre Botiza și Groșii Țibleșului, dintre țările Lăpușului și a Maramureșului, oamenii spuneau că acela va fi primul și singurul drum forestier asfaltat din țară. Din păcate, se confirmă.

Deși există reguli clare de acces, de tonaj, de rampe, de intrare pe drumurile publice, nimic nu se aplică. Așa se face că drumul județean, făcut cu scop turistic declarat, e la acest moment destul de ponosit.

Are alunecări de carosabil în jos și alunecări de teren spre el, cu bolovani, ape, copaci. Are parapeți rupți de mașinile grele cu lemne, la fel semne de circulație lovite de camioane. Are stâlpi de parapeți ce atârnă în hăuri. Dar peste toate, are exploatări fores­tiere direct în drum, depozite de lemne făcute la drum, atât pe partea Botizei, cât și pe partea Groșilor. Culmea, odinioară, autoritatea din Groși era cea care ținea de drum, iar cei din Botiza nu. Acum, comuna Botiza a depus proiect la programul național Anghel Saligny pentru reabilitarea acelui DC 19, dar, spun autoritățile, nu ajunge doar refacerea stratului de asfalt, e vorba și de apărări de maluri, de șanțuri casetate etc. Problema este, la cum se vede situația în teren, că atâta vreme cât nu se regularizează situația exceselor din drum, toate investițiile în acel drum intră într-o gaură neagră. Mai ieri, pe acea rută aveam 4-5 exploatări forestiere la drum și o șatră de romi în vârf. Pe drumul forestier asfaltat…