Sprijin de 200 euro/ha pentru cultivatorii de cartofi

În Ședința Guvernului de săptămâna trecută, a fost adoptată Hotărârea referitoare la aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum”, în anul 2022.

Astfel, se stabilește o schemă de ajutor de minimis pentru susținerea producției de cartof, în baza prevederilor regulamentelor europene. Ca­tegoriile de fermieri cărora li se aplică sprijinul prevăzut prin prezenta hotărâre sunt: producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător; producători agri­coli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale; producători agricoli persoane juridice. „Oferim cultivatorilor de cartofi sprijinul de care au nevoie pentru a continua să obțină producții care să acopere necesarul de consum al României. Am alocat în bugetul acestui an 15 milioane de lei pentru susținerea producției de cartofi ro­mâ­nești, iar prin viitorul Plan Național Strategic oferim sprijin pentru construirea de depozite dedicate recoltelor de cartofi. Ne asigurăm astfel că vom avea pe piață cartofi românești o perioadă mai lungă de timp în decursul unui an”, a declarat ministrul Adrian Chesnoiu.

Toți cei interesați trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumu­lative de eligibilitate:

a) să dețină o suprafață cultivată cu cartof de consum de minimum 0,3 ha;

b) să obțină o producție de minimum 15 tone/ha, din care să comercializeze cel puțin 6 tone/ha până la data de 29 noiembrie a anului de cerere;

c) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu cartof de consum în anul 2022;

d) să facă dovada producției realizate prin documente justificative (bo­nul fiscal/fac­tu­ra/fila/ filele din carnetul de comercializare).

Cererea de înscriere în program și documentele însoțitoare se depun începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, până cel târziu la data de 15 iulie, inclusiv, a anului de cerere. Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis, în sumă 15.000.000 lei, reprezentând echivalentul a maximum 3.000.000 euro și se asigură din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2022. Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 200 euro/ha, iar plata se efectuează proporțional cu suprafața efectiv cultivată. Valorificarea producției se face până la data de 29 noiembrie inclusiv, a anului de cerere.

Verificările în teren pentru identificarea culturii și evaluarea producției de cartofi se realizează de echipe mixte, constituite din reprezentanți ai Direcțiilor pentru Agricultură Județene și ai APIA.