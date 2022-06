David Popovici uimește din nou devenind dublu campion mondial la 100 și 200 metri liber

Rezultat unic pentru natația românească. Înotătorul David Popovici (17 ani), a obținut miercuri cea de a doua medalie de aur la Mondialele de Natație de la Budapesta. După titlul câștigat la 200 metri liber, românul s-a impus categoric și în finala probei de 100 metri.

Rezultatul este unic în istoria natației românești, Popovici devenind primul înotător romând care devine campion mondial în probe masculine de natație. În plus, el este și deținătorul recordurilor mondiale de juniori la ambele probe.

Mai mult, a devenit abia al doilea înotător din istorie, care reușește dubla, în cele două probe de liber, 100 și 200 metri.

Miercuri seara, românul a început în modul său caracteristic, cu un timp de reacție mai slab, dar la capătul primei lungimi de bazin a întors al doilea. Pe a doua jumătate cursa a fost foarte strânsă, Popovici reușind să se impună pe ultimii 5 metri, ajungând la finiș cu timpul de 47.58 secunde.

Pe locul secund s-a clasat francezul Maxime Grousset, urmat de canadianul Joshua Liendo Edwards.

De la startul cursei a lipsit cel mai mare posibil rival al lui Popovici, americanul Caeleb Dressel, care a decis să se retragă de la mondiale, din motive de sănătate.

La interviul de la marginea bazinului, Popovici a spus în limba engleză: „Nu mă așteptam să câștig două medalii, dar am fost pozitiv tot timpul. Sunt mai mândru de ceea ce am realizat la 200 de metri. Acesta e doar începutul, mai am am un drum lung înainte.” El a completat în limba română: „Vă iubesc pe toți și vă mulțumesc că v-ați uitat.”

În semifinale, David Popovici a obținut cel mai bun timp, fiind înregistrat cu 47:13, un nou record mondial de juniori. Vechea performanță a românului era de 47:30 secunde, stabilită în 2021.

David Popovici uimea luni întreaga lume a natației, după ce se impunea cu un avans de mai bine de o secundă, 1:43.21, în finala probei de 200 de metri, de la Duna Arena, întrecându-l pe multiplul campion olimpic Tom Dean cu 1,77 secunde și stabilind un nou record de juniori.

Popovici a devenit luni cel mai tânăr sportiv care câștigă titlul mondial la această probă, intrând direct pe locul 4 în topul celor mai rapizi înotători pe această distanță, după nume importante precum Paul Biedermann, Michael Phelps și Yannick Agnel.

(sursa: Mediafax)