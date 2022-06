Elevii-informaticieni de la CNDV pleacă la formare în Spania

14 elevi și doi profesori de la Colegiul Național “Dragoș Vodă” (CNDV) Sighetu Marmației vor pleca duminică, 26 iunie, spre Spania unde, vreme de două săptămâni, vor urma cursuri alături de specialiști IT. Mobilitatea este inclusă în fluxul 4, ultimul de altfel, al proiectului Erasmus+ “Primul pas în cariera ta IT”, derulat de colegiul din Sighet în perioada 1 septembrie 2019 – 31 august 2022.

„Sâmbătă, 25 iunie, revin în țară elevii și profesorii incluși în fluxul 3, iar duminică, 26 iunie, pleacă spre Spania fluxul 4 și ultimul programat în cadrul acestui proiect. În total, 56 de elevi ai Colegiului Național «Dragoș Vodă» de la clasele de matematică-informatică și opt profesori au beneficiat de astfel de mobilități, în Spania, în cadrul cărora au participat atât la cursuri de formare organizate de o firmă IT (în limba engleză), cât și de activități culturale ce au presupus excursii ori momente de relaxare”, explică prof. Cornelia Hotea, manager proiect și unul dintre profesorii care vor însoți elevii în ultimul flux al proiectului. După revenirea în țară a ultimului flux va începe etapa de analiză și diseminare a activită­ților ce au avut loc pe durata derulării acestui proiect. Ca produs final, elevii de la CNDV implicați în proiect vor realiza un site ce va cuprinde informații și îm­păr­tășiri ale experiențelor bifate în cadrul celor patru mobilități. Întrucât Colegiul Național „Dragoș Vodă” a derulat deja două proiecte Erasmus+ axate pe informatică, în luna octombrie a acestui an, vor fi depuse documentele necesare pentru a obține acreditarea de a derula, anual, câte două mobilități (la aceeași disciplină), în diferite țări din Europa.