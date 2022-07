Fetele de 10 ale Maramureșului

Miruna Manu, Daniela Antonia Moge și Ana Maria Pop Sitar sunt cele trei absolvente de liceu care, în acest an, au pus Maramureșul pe harta județelor în care s-au bifat medii de 10 la examenul național de bacalaureat.

Note maxime fără ore în particular

Miruna Manu a urmat cursurile Liceului Teoretic ”Petru Rareș” din Târgu Lăpuș. Pentru ea, pregătirea pentru examenul național de bacalaureat nu a fost una riguroasă dat fiind faptul că universitatea la care dorește să aplice nu ține cont de această medie.

”Trebuie să recunosc că am învățat constant pe parcursul celor patru ani de liceu astfel încât nu a fost nevoie să insist foarte mult în anul terminal. M-am axat pe învățarea operelor în ultima lună, dar fără să neglijez examenul de admitere și timpul meu liber”, explică Miruna subliniind că ”în momentul vizualizării rezultatelor nu mi-a venit să cred că am obținut nota maximă la limba română așa că am mai verificat o dată codul, ca să mă sigur. După aceea, bineînțeles că m-am bucurat și mi-am sunat părinții”. Pentru absolventa liceului din Târgu Lăpuș, această medie de 10 ”reprezintă o confirmare a muncii mele din perioada liceului, dar și a implicării și devotamentului cadrelor didactice ale Liceului Teoretic «Petru Ra­reș», care m-au îndrumat și m-au ajutat să demonstrez că obținerea notei maxime este posibilă chiar și fără ore în particular”.

”Dorința mea este să contribui la transformarea acestei lumi într-un loc mai bun”

Pe parcursul liceului, Miruna s-a axat pe dezvoltarea sa personală și nu a acordat o atenție deosebită olimpiadelor și concursurilor. În ultimii doi ani, s-a pregătit mai intens pentru examenul de admitere, însă nu a neglijat liceul, învățând constant la fiecare materie. ”Îmi doresc să urmez Facultatea de Medicină Generală din cadrul UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, deoarece biologia și chimia sunt unele dintre materiile mele preferate. În plus, sunt o persoană săritoare, căreia îi face plăcere să îi ajute pe alții”, arată Miruna. În viitor, tânăra dorește să devină un medic de succes, un medic care să fie recomandat cu drag de foștii pacienți. ”Dorința mea este să contribui cât de mult pot la transformarea acestei lumi într-un loc mai bun, în care oamenii se ajută chiar și fără a aștepta ceva în schimb”, mărturisește Miruna.

Profesorii Anca Costin Hendea și Nicolae Mușuroia, un rol deosebit

Pentru Daniela Antonia Moge, absolventă a Colegiului Național ”Gheorghe Șincai” Baia Mare, pregătirea pentru examenul național de bacalaureat a început din clasa a IX-a.

”Am învățat constant, lucru care m-a ajutat să nu am goluri. Colegiul Național «Gheorghe Șincai» mi-a oferit un mediu competitiv, care m-a motivat și profesori exigenți care au știut să mă ghideze, să-mi jaloneze drumul spre reușită. Un merit deosebit pentru acest rezultat îl are domnul profesor Mușuroia Nicolae, care a reușit să mă apropie de matematică și să îmi transmită pasiunea lui pentru această materie. De asemenea, un rol deosebit în obținerea notei maxime la Limba și literatura română îl are doamna profesoară Anca Costin Hendea, care mi-a cultivat gândirea critică și bucuria lecturii”, punctează Daniela Antonia. La afișarea rezultatelor de la bacalaureat, șincaista a rămas uimită de propria medie. ”Nu am crezut că aș putea fi eu elevul de 10. Mi-am propus să iau note cât mai mari, dar nu am crezut că voi ajunge să obțin 3 note de 10. Am muncit pentru acest rezultat, dar cel mai mult am fost focusată pe pregătirea pentru admiterea la facultate”, spune tânăra.

”De fiecare dată când ajut pe cineva, simt un boost de energie pozitivă”

Daniela Antonia Moge e de părere că media de 10 la bacalaureat înseamnă confirmarea faptului că, prin efort susținut, se trec toate barierele incomode ale eșecului. ”În liceu am reușit să particip numai în clasa a IX-a la Olimpiada Județeană de Chimie, unde am obținut premiul al III-lea. Din cauza pandemiei, nu am mai participat în următorii doi ani, iar în clasa a XII-a m-am axat pe admiterea la facultate”, povestește șincaista. Targetul Danielei este să studieze medicina la UMFST ,,George Emil Palade” din Târgu Mureș. A ales această facultate, deoarece simte că această instituție o apropie cel mai mult de oameni. ”De fiecare dată când ajut pe cineva, simt un boost de energie pozitivă. Aș dori să ajung un farmacolog de succes, meserie prin care aș reuși să îmi mențin vie pasiunea pentru chimie”, destăinuie Daniela Antonia.

Studiul, preferat în locul relaxării chiar și după o zi epuizantă

Ana Maria Pop Sitar, absolventă și ea a Colegiului Național ”Gheorghe Șincai” Baia Mare, completează ”echipa fetelor” cu zece pe linie la bacalaureat. În cazul ei, pregătirea pentru examenul de bacalaureat a început încă din luna septembrie.

”Mi-am propus încă de la începutul anului școlar să exersez constant pentru acest examen, însă nu într-un mod excesiv sau obositor. Am parcurs și rezolvat gradual subiectele propuse din anii anteriori de Ministerul Educației. Pe lângă îndrumarea profesorilor de la clasă, am luat lecții în particular la informatică – materia la alegere. Cu cinci săptămâni înaintea acestui examen impozant, însă, am acordat o atenție mai deosebită pregătirii”, expune tânăra. În momentul vizualizării rezultatelor, și Ana Maria a fost uluită. ”Inițial, nu mi-a venit să cred ochilor, dar am verificat cu atenție datele candidatului și se potriveau cu ale mele. Odată ce am conștientizat cu adevărat notele obținute, m-au încercat sentimente de puternică fericire interpolate în satisfacția de a beneficia, într-un final, de rodul muncii depuse pe parcursul celor patru ani de liceu”, afirmă Ana Maria. Pentru absolventa de ”Șincai”, nota maximă obținută reprezintă o mărturie a cunoștințelor acumulate pe parcursul liceului, cât și a sacrificiilor făcute uneori, mărturisind că în locul relaxării, după o zi epuizantă, alegea adeseori studiul, fie măcar și pentru o jumătate de oră de aprofundare. ”Consider că nicio performanță în viață nu poate fi obținută în lipsa unui sacrificiu, oricât de nesemnificativ ar părea acesta”, consideră Ana Maria.

”Visul meu e să urmez o carieră în domeniul învățământului universitar”

Pe durata liceului, Ana Maria a obținut note bune care au adus cu sine premii la festivitatea încheierii anului școlar, premiul I fiind obținut doar în anul terminal. Nu a fost atrasă de concursuri și olimpiade, dar, la încurajarea profesorilor, a decis să participe la olimpiada de limba engleză, în clasele a IX-a și a X-a. În primul an de liceu, s-a calificat la barajul pentru etapa națională, iar un an mai târziu, în clasa a X-a, s-a calificat pentru etapa națională, dar aceasta nu s-a mai organizat din pricina pandemiei. Acum, își dorește să urmeze specializarea engleză-japoneză din cadrul Facultății de Litere a Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. ”Încă de mică, am avut o afinitate pentru limbile străine, îndrăgindu-le mereu mai mult decât limba maternă. Engleza a fost în mod constant materia mea preferată pe tot parcursul școlii, iar pasiunea pentru limba japoneză a izvorât atât din dorința de a avea o cunoaștere mai profundă a culturii, istoriei și mentalității poporului japonez, cât și din ambiția de a trece peste provocările acestei limbi minunate și de a aprecia cu adevărat muzicalitatea și estetica sa. Să devii fluent într-o limbă și să ai puterea de a trece peste barierele lingvistice și culturale generează un sentiment incomparabil de mulțumire sufletească și de comuniune”, afirmă Ana Maria. Odată intrată la facultate, își dorește să continue acumularea cunoștințelor astfel încât să aibă oportunitatea de a beneficia de o bursă de studiu în Japonia. ”Visul meu e să urmez o carieră în domeniul învățământului universitar, precum părinții mei, și sunt conștientă că aceasta necesită conștiinciozitate și o dedicare nemaipomenită, pe lângă studiile de master și cele doctorale”, conchide Ana Maria.