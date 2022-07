Măsuri pentru ecologizarea iazului de la Bozânta!

Primarul din Tăuţii-Măgherăuş s-a întâlnit, zilele trecute, cu ministrul Economiei pentru o problemă care trenează de zeci de ani – ecologizarea iazului de la Bozânta Mare.

”Miercuri am fost primit de către Florin Marian Spătaru – ministrul Economiei, alături de deputații Călin Bota şi Florin Alexe. Am purtat discuții legate de ecologizarea iazului Bozânta. Am prezentat starea de fapt din acest moment și s-a promis întocmirea unui plan realist de măsuri care să fie implementat în perioada imediat următoare. Cu sprijinul autorităților şi al factorilor implicați, sunt convins că vom reuși să îmbună­tățim calitatea vieții pentru locuitorii orașului Tăuţii-Măgherăuş. Această situație, care se tergiversează de mai bine de 20 de ani, este în atenția ministrului Economiei şi va fi diseminată tuturor celor implicați, astfel încât să ne putem bucura cât mai curând de un mediu nepoluat” – a spus Dumitru Marinescu, primarul oraşului Tăuţii-Măgherăuş.