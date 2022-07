Theodor Damian din New York, la Nord Literar

Numărul din luna iunie al revistei “Nord Literar” a apărut în preajma manifestării ZILELE NORD LITERAR, (care încep, astăzi, 1 iulie) ca un simbol al valorilor literare care s-au perindat prin paginile sale. Acum, când revista a pășit în cel de-al doilea deceniu de viață, reamintim cititorilor noștri că publicația susținută de Consiliul Județean Maramureș, și-a propus promovarea valorilor literare maramureșene, naționale și din lume. Așa Maramureșul cultural este cunoscut în aceste cercuri concentrice, este admirat și comentat. În acest număr, personalitatea care mi se pare mai luminoasă este poetul, teologul Theodor Damian din New York, un spirit erudit și pragmatic în comunitatea românească din Astoria metropolei americane. Am fost acolo, am trăit energia românului plecat, dar nu înstrăinat. Criticul și istoricul literar Mircea Popa îl surprinde pe Theodor Damian, în toată plenitudinea lui intelectuală socotindu-l un mediator al valorilor. Rând pe rând răsfoiesc revista. Poemul lunii este semnat de Elena Cărăușan care ne spune că „prea neobservate se petrec diminețile noastre/ roua prunciei se evaporă.” Universitarul timișorean ne aduce aminte că s-a împlinit veacul de la nașterea poetului nobil, Ștefan Aug. Doinaș, așezându-l între poezie și atitudine. Istoricul literar Mircea Popa scrie despre Eminescu, ca stea din cumpăna neamului. Istoricul literar Săluc Horvat, fondatorul revistei Nord Literar, comentează proza literară a lui Eminescu. Mihaela Albu, scriitor prolific, analizează destinul unor scriitori exilați care au oscilat cu patria în gând și cu țara regăsită. Criticul literar Daniela Sitar-Tăut, ne reamintește de începuturile literare ale lui Balzac. Pagina-oglinda lirică a revistei sub semnul lui Orfeu găzduiește poeme semnate de poetul Adi Cristi, despre acest timp războinic și refugiat. Adi este prezent la manifestarea Zilele Revistei, el fiind arhitectul Festivalului Internațional de Poezie de la Iași, unde am fost invitat în acest an. Despre eveniment am scris o pagină din revistă. Ovidiu Pecican purcede la deslușirea drumurilor filosofiei istoriei românești oglindindu-se în cel mai strălucit filosof interbelic Lucian Blaga. Criticul literar Delia Munteanu scrie despre magnetismul dintre cuvânt și pictură având ca suport volumul Plăcuțele din Medio Monte construit de Gabriel Chifu și Mircea Bochiș. Proza din acest număr este semnată de cunoscutul poet și prozator Vasile Igna. Anca Sârghie ne-a dăruit un text memorialistic despre soții Dorina și Radu Stanca, profesori de actorie la Sibiu. Colega Raluca Hășmășan analizează cartea de debut a tinerei Anastasia Herbil, din Sighetul Marmației socotind că volumul, în întregime, este o frumoasă metaforă a întrupării și creșterii poetei Anastasia Herbil în zborul spre promițătoare înălțimi literare. George Vlaicu scrie o cronică mai amplă la recentul volum al poetei Mioara Baciu. Profesorul, omul de teatru, traducătorul Nicolae Weisz, și-a deschis în coloanele revistei cronica de film. A început cu Cometa Covid-19. Mai semnează poezie Dumitru Drinceanu, Victor Rusu, Marius Arbănași. Nu-l uit pe neobositul parodist Lucian Perța, care s-a cățărat pe edificiul liric al lui Adi Cristi. Prozatorul, poetul, traducătorul Horia Bădescu a tălmăcit-o pentru sufletul nostru pe belgianca, poeta Beatrice Libert. Numărul are o dimensiune inedită. Este ilustrat cu lucrări de pictură din creația criticului literar IRINA PETRAȘ, președinta Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România. Prima pagină este color. Revista poate fi procurată de la unele chioșcuri din Baia Mare. Cred că v-am convins că merită citită prima revistă literară din istoria Maramureșului care este NORD LITERAR. Lectură plăcută!