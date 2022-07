Iulia Ioana Vlad, tânăra care îmbină folclorul cu muzica bizantină

Iulia Ioana Vlad are doar 15 ani, dar impresionează prin vocea şi interpretarea sa caldă. Cântă de la 4 ani, iar prezenţa sa nu poate fi trecută cu vederea. O voce mare într-un trup firav, de adolescentă. Interpretează cu acelaşi talent şi cu multă dăruire folclor sau cântece bisericeşti. De altfel, a cucerit deja juriul la mai multe festivaluri.

Recent a obţinut premiul I la Festivalul concurs de interpretare vocală a cântecului popular “Victoria Darvai” din Dragomireşti. Are în palmares şi trofeele câştigate la competiţii muzicale din Banat şi Bacău. Mai mult, Iulia Ioana Vlad are şi un album de cântări bisericeşti, înregistrate alături de Grupul bizantin “Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, condus de prof. arhid. drd. Adrian Dobreanu. Iulia Ioana Vlad este în prezent elevă a Colegiului Naţional “Vasile Lucaciu” din Baia Mare şi urmează, în paralel, cursurile Școlii Populare de Artă ,,Liviu Borlan”, la clasa de canto popular a profesoarei Diana Cârlig, fiind în anul 4 de studiu.

Talent recunoscut la festivalurile din ţară

R: Când a început povestea ta muzicală şi cine ţi-a descoperit acest talent?

I.I.V.: La vârsta de 4 ani, părinții m-au înscris la Palatul Copiilor din Baia Mare, acolo unde am studiat pentru câțiva ani muzica ușoară. Ulterior, aceștia m-au îndrumat și spre folclor, eu având rădăcini în Maramureșul Istoric. Astăzi studiez numai folclorul și îmi doresc să duc mai departe cântecul din Maramureș.

R: Deja ai adunat în palmares câteva premii. Care ar fi cele mai importante?

I.I.V.: Fiecare concurs la care am participat mi-a adus, pe lângă premii, experiență și învățături ce mi-au fost și îmi sunt de folos. Am participat de-a lungul anilor la multe concursuri, însă câteva dintre cele mai importante premii obținute sunt: Marele Premiu al Festivalului-Concurs „Eu mi-s floarea florilor”, organizat de doamna Nicoleta Voica, în Banat; Marele Premiu al concursului de folclor „Mugur de fluier”, organizat de Școala Populară de Arte și Meserii Bacău și Asociația culturală „Floricica”, prof. Maria Șalaru; Premiul I în cadrul Festivalului Concurs „Horea în grumaz” din Târgu Lăpuș, președinte juriu, Grigore Leșe.

De la folclor la cântecul închinat Cerului

R: Ştiu că ai şi un album muzical lansat pe piaţă. Despre ce este vorba?

I.I.V.: Într-adevăr, în toamna anului 2020, am lansat un album de cântări bisericești alături de Grupul bizantin “Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, condus de prof. arhid. drd. Adrian Dobreanu. Albumul conține 13 cântări bisericești, unele dintre acestea fiind înregistrate în studio, însă, cele mai multe sunt interpretate live, la diferite sărbători deosebite, momente ce exprimă trăiri semnificative din viața Mântuitorului și a Maicii Preacurate. Cântările au fost înregistrate alături de Grupul bizantin “Theologos”, căruia îi aduc mulțumire și îi sunt recunoscătoare pentru că a completat atât de frumos cântările.

R: Prezenţa ta a pu­tut fi observată în repetate rânduri alături de grupul de muzică psaltică “Theologos”. Cum a început această colaborare?

I.I.V.: Acum aproximativ 6 ani am devenit membră a Grupului de Copii și Tineri “Gaudium”, condus de părintele Adrian Dobreanu. După o perioadă, părintele m-a remarcat, moment în care a început frumoasa noastră colaborare. Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcop al Maramureșului și Sătmarului, părintele Adrian Dobreanu a fost cel care mi-a oferit ocazia de a fi alături de ei la diferite sărbători, lucru pentru care le mulțumesc și le sunt profund recunoscătoare. Primul proiect alături de Grupul psaltic „Theologos” a fost priceasna „Domnul Iisus a-ntrebat”, realizată în anul 2019. În iarna anului 2020 am înregistrat și am filmat colinda „Azi îi miercuri mâine-i joi”, o colaborare în care membrii grupului au îmbrăcat straiele populare și au colindat alături de mine. În iarnă am reușit să realizăm împreună trei colinde tradiționale, de care ne-am bucurat foarte mult. Desigur, printre colaborările noastre cele mai reușite se află și pricesnele, cea mai recentă fiind “Paraschevo, cuvioasă”, închinată Sfintei Parascheva, proiect care a luat naștere la inițiativa părintelui Adrian Dobreanu, care și-a dorit ca Sfânta, considerată ocrotitoarea Moldovei, să vină și în Maramureș. De asemenea, împreună cu grupul psaltic am realizat în primăvara anului trecut, în Postul Sfintelor Paști, priceasna intitulată “Primăvară dulce”, filmată în Biserica de lemn din Plopiș, monument UNESCO, acolo unde a fost botezat Arhiepiscopul nostru iubit.

R: Care ar fi cele mai semnificative momente pe care le-ai avut împreună cu cei de la Theologos?

I.I.V.: Cele mai semnificative momente alături de Theologos au fost și vor rămâne momentele petrecute în Sfânta Biserică, cântând împreună Cerului. Întotdeauna când sunt alături de ei mă simt cea mai împlinită că am asemenea oameni lângă mine. Pentru mine, muzica bizantină reprezintă o altfel de abordare a muzicii în general, care este înțeleasă și simțită doar de cei care cunosc însemnătatea acesteia. Atunci când cânt pricesne sau muzică bizantină, sufletul mi se încarcă cu sentimente de liniște și pace, iar când văd că muzica ajunge la sufletele credincioșilor, bucuria este cu atât mai mare. Mă regăsesc în ambele genuri, cu toate că, pricesnele se aseamănă mai mult cu folclorul, iar pentru mine sunt mai ușor de interpretat, în timp ce muzica bizantină este un gen muzical nou pentru mine, care necesită o altă abordare.

R: Are un rol important credinţa în viaţa ta, având în vedere că ai ajuns să cânţi mult în biserică?

I.I.V.: Întotdeauna biserica a avut un rol important în viața mea, deoarece așa am fost crescută de mică, iar până la urmă, toate binecuvântările s-au realizat cu voia lui Dumnezeu.

R: Ce planuri ai pe plan muzical?

Îmi doresc să continui, deoarece muzica, în acest moment, face parte din viața mea.

R: Unde te pot asculta cei care iubesc glasul tău, cântările tale?

I.I.V.: Cei care mă ascultă mă pot urmări pe pagina mea de Facebook și se pot abona la canalul meu de YouTube, acolo unde încarc fiecare nou proiect al meu.

R: Când nu cânţi ce pasiuni ai?

I.I.V.: Când nu cânt, în cea mai parte a timpului mă ocup de școală, iar când sunt liberă, îmi place să ascult muzică și să îmi petrec timpul alături de familia mea.

R: Un gând pentru cititorii Graiul Maramureşului…

I.I.V.: Doresc să transmit tuturor cititorilor Graiului Maramureșului cele mai calde urări de sănătate, bucurie, împliniri și gânduri de pace și liniște sufletească, iar dumneavoastră vă mulțumesc pentru colaborare!