Maramureşul, promovat la Washington

Consiliul Județean Maramureș a răspuns invitației Ambasadei României în Statele Unite ale Americii și Institutului Cultural Român de la New York și se va alătura evenimentului Romanian Weekend at the Wharf, care va avea loc în perioada 9-10 iulie, la Washington, DC.

Manifestările vor avea loc în contextul aniversării celor 25 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic dintre România şi SUA.

Alături de reprezentanții Consiliului Județean Maramureș, la eveniment vor mai fi prezenți artiști din cadrul Ansamblului Folcloric Național „Transilvania”, și meșterii populari Daniel Leș și Petru Codrea.

Momentele artistice, reprezentațiile de meșteșugit, expozițiile de straie populare și degustările de bucate tradiționale și vin sunt doar câteva dintre surprizele pregătite de către organizatorii Romanian Weekend at the Wharf.

Pe scena din capitala SUA vor mai urca și alți artiști români, care vor încânta publicul cu un repertoriu variat și reprezentații inedite.

Totodată, sub patronajul Ambasadei României în Statele Unite ale Americii, prima zi a evenimentului se va încheia cu o seară maramureșeană.