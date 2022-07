MRD, 9 medalii la Festivalul de Orientare al Bihorului

9 medalii au cucerit orientariștii de la Maratin Rivulus Dominarum la Festivalul de Orientare al Bihorului, eveniment derulat cu peste 200 de concurenți în perioada 8-10 iulie, la Sânnicolau de Munte.

Vineri s-a desfășurat Cupa Mădăras la sprint de noapte, compusă din mai multe trasee: A tehnic avansați, B avansați, C mediu, D începători.

Ziua de sâmbătă a fost rezervată Cupei Mădăras la clasic scurt pe categorii de vârstă, conform regulamentului FRO.

În ultima zi a competiției, duminică, s-a derulat Cupa Prieteniei la individual pe echipe.

La finalul întrecerii, sportivii băimăreni de la MRD au contabilizat 9 medalii (2 – aur, 4 – argint, și 3 – bronz), plus alte clasări între primele cinci poziții.

Rezultatele sportivilor Maratin Rivulus Dominarum

• Etapa de noapte, vineri: traseul A, locul I – Ioana Pop; traseul C, locul II – Maria Pop; traseul A, locul 5 – Mircea Pop; traseul D, locul 4 – Denes Karda; locul 5 – Rareș Sabău; locul 6 – Ștefan Ciogmarian.

• Etapa de sâmbătă: F21, locul I – Ioana Pop; M10, locul II – Ștefan Ciogmarian; locul III – Rareș Sabău; Open, locul II – Miron Pop; locul 4 – Maria Pop; M14, locul III – Cristian Karda; M45, locul III – Mircea Pop.

• Etapa pe echipe, duminică: traseul D, locul II – Cristian Karda + David Karda; traseul C, locul 5 – Maria Pop + Mircea Pop.

Maratin Rivulus Dominarum mai are planificate, în următoarea perioadă, participarea la alte trei competiții: Cupa Ungariei, Campionatul Național de la Roman la OMTB, respectiv campionatele naționale de sprint și ultra lungă distanță, competiție organizată de MRD Baia Mare.