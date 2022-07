O magistrală diplomatică

Încă din tinerețe, am fost pasionat de memoriile personalităților care au făcut istorie. Aflam acolo explicații la multe întâmplări redutabile, trăite în direct, idei care au marcat mersul lumii la un moment dat. Sunt scrieri credibile, incitante. Recent, prietenul Alexandru Peterliceanu mi-a dăruit două tomuri semnate de Excelența Sa Ahmed Abu Al-Gheit, apărute la prestigioasa Editură PROEMA-ANCI din Baia Mare, în colecția Biblioteca arabă, editură care ne-a bucurat cu traduceri de excepție. Autorul are o biografie diplomatică impresionantă. A fost ministru egiptean al Afacerilor Externe, eminent diplomat și intelectual, care a urcat toate treptele profesiei, până în vârful diplomației țării sale: ambasadorul Egiptului la New York, Moscova, Roma, la ONU și actual șef al diplomației arabe în calitatea sa de secretar general al Ligii Statelor Arabe.

Este un eminent om politic, care a influențat marile decizii naționale, pregătind noi generații de diplomați, ce au excelat în misiunile lor. Primul volum, „Martor la război și pace,” este cartea unui demnitar care a trăit, și a făcut istoria țării sale și a zonei. Ca martor la război, a fost părtaș, direct sau indirect, la marile frământări ale Egiptului, în confruntare cu Israelul până în 1973, episoade analizate în această carte. Autorul, care a activat în componența unor echipe de lucru conduse de miniștri de externe, a folosit realități vii, documente, diferite întruniri, dialoguri, rapoarte de activitate, inițiative din mandatul președintelui egiptean Anwar El-Sadat. Pentru cei interesați este o carte lămuritoare.

Eu mi-am limpezit obiectivul fundamental al Egiptului atunci când a declanșat un conflict armat de amploare, care să reconfigureze echilibrul de forțe între Egipt și Israel. A dus la negocieri politice în urma cărora să se realizeze retragerea totală a ocupației din Peninsula Sinai. Peste un milion de tineri egipteni au venit sub drapel, instituția militară și-a regăsit cadența, iar după 140 de ani, țara a început să joace un rol important pe eșichierul regional al Orientului Mijlociu. S-a afirmat și ca o diplomație egipteană servită de cadre cu un înalt nivel de pregătire profesională și de conștiință națională. Egiptul a exploatat, în interesul său, contextul oferit de Războiul Rece, în care s-au confruntat două mari puteri ale lumii, Statele Unite și comunitatea occidentală, de o parte, și Uniunea Sovietică, cu grupul statelor socialiste.

Cartea are ca eroi ai evenimentelor palpitante personaje ilustre ale vieții politice internaționale. De la secretarul de stat american Henry Kissinger și președintele Richard Nixon, la premierul sovietic Alexei Kosâghin, sau premierul israelian Golda Meir. Aflăm și de rolul jucat de șahul Iranului, Reza Pahlavi, în evenimentele din zonă. Și de mulți lideri ai acelei vremi. Excelența Sa Ahmed Abu Al-Gheit povestește despre rolul jucat de România, de președintele Nicolae Ceaușescu, în negocieri indirecte între egipteni și israelieni, pentru soluționarea echitabilă a problemei palestiniene. Liderul român a fost rugat de delegația egipteană, primită în stațiunea Mangalia, din care făcea parte și autorul cărții, de a o convinge pe Golda Meir să accepte negocieri de pace și retragerea trupelor israeliene din teritoriile egiptene. Ca martor la pace, narează etapele prin care a trecut diplomația egipteană pentru a-și atinge scopul și aducerea liniștii în zonă. Un moment de referință rămâne Tratatul de la Camp David și numeroasele negocieri pentru a prinde viață.

Excelența Sa afirmă că disputa arabo-israeliană nu s-a încheiat, că drepturile poporului palestinian nu au fost recunoscute și că teritoriul sirian al Golanului se află sub ocupație israeliană. Apreciez la autor că, deși a trăit și a scris despre conflicte și drumul spre pace, nu a făcut-o cu patimă, ci cu fireasca detașare a diplomatului, care a dorit să ne spună adevărul. A făcut analize serioase și profunde, cu rațiune în aprecieri, cu asumarea răspunderii celor relatate. De aceea este un document credibil și necesar pentru cei care doresc să cunoască mersul lumii în Orientul Mijlociu. Este o magistrală a diplomației.

Fiii Egiptului să știe că țara lor a trecut prin vremi de război, dar a avut și perioade de victorie. Este o lucrare de referință și o contribuție la știința și arta diplomației. Asta și-a dorit autorul. Și a reușit admirabil. Laude sincere ambasadorului Dumitru Chican, traducătorul cărții, pentru acuratețea expresiei în limba română. Mâine despre al doilea volum.