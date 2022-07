Atelier de improvizație cu păpuși și obiecte • „O perie obișnuită poate să devină un arici… o carte devine pasăre”

Asociația “Sub Stejar” organizează la Târgu Lăpuș un atelier de improvizație cu păpuși și obiecte. Sub genericul “Imaginaria”, atelierul se va desfășura în perioada 23-29 iulie, în intervalul orar 10-12, Sub Stejar. Cea care îi va ajuta pe copii să descopere “lumea ascunsă din imaginația lor” este Ana Crăciun-Lambru, artist păpușar și regizor.

“La atelierul de improvizație cu păpuși și obiecte, timp de o săptămână, lumea din jur se transformă, se recompune, prinde viață și copiii învață să găsească singuri o poveste în orice colţ al camerei și în orice obiect din jurul lor: o perie obișnuită poate să devină un arici, un abajur devine o balerină, o carte devine o pasăre și povestea o vom scrie împreună”, spun organizatorii.

Artistul păpușar, Ana Crăciun-Lambru, colaboratoare apropiată cu Asociația “Sub Stejar”, este absolventă a Universității de Teatru și Film “I.L. Caragiale”, Departamentul Arta Actorului Mânuitor de Păpuși și Marionete. A activat ca artist păpușar independent, timp de opt ani. Jocul a continuat în SUA, unde a obținut diploma “Master of Fine Arts in Dramatic Arts” în programul Puppet Arts la Universitatea Connecticut printr-o bursă Fulbright.

“Îmi place să mă joc! M-am jucat toată copilăria, inventând personaje și scenarii. Apoi am descoperit că și la Facultate te poți juca. Mai serios, cu mai multe reguli și cunoștințe, însă tot joacă era”, a punctat Ana Crăciun-Lambru.