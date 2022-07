Cu sau fără secetă, an dificil pentru oierii noștri

Proprietarii de oi din Maramureș au avut un an destul de dificil, până acum. Deși prețurile produselor lor au crescut mult. Situația ne-o explică Gheorghe Buda, în calitatea sa de președinte al Asociației crescătorilor de oi din județ.

„De Paști s-a vândut bine, cu preț bun, dar nu mult. Au venit apoi samsari pentru arabi și au luat, dar o perioadă scurtă. Oamenii au rămas cu mieii. Iar acum, cu seceta, apare o problemă. Nu pot să mulgă și să facă produse, pentru că încă au miei. Pe de altă parte, iarba e arsă. Adaug și criza de păstori. A apărut un fenomen nou, samsarii de ciobani, care aduc din țară păstori…ce stau o lună și apoi îi duc în alte părți”, ne spune el.

Încercăm să mai lămurim, pentru consumatori, câteva șabloane de pe piață.

1. Când e cel mai bine să cumperi caș pentru pus pe iarnă?

2.Chiar toți oierii au vaci la stână și cașul de oaie nu e… de oaie?

„Nu, nu e corect să iei cașul devreme, c-ar fi iarba mai verde la început de an. Cea mai bună perioadă de luat caș pentru conservat ar fi luna august, în an normal, dar acum va fi luna iulie, cu seceta asta. Nici când e cel mai mult lapte la oi, nici pe final când e puțin. Cam cu o lună înainte de a le înțărca. Apoi, povestea cu vacile… poate peste Gutâi, unde urcă la munte cu tot cu vaci, cu ciurdă. Aici mai puțin. Cine are oi are capre. Dar care dau lapte puțin, din acel punct de vedere nu sunt foarte rentabile” – mai spune președintele.