Erik Pop a dus România în finală

Componentul Minaurului, Erik Pop, a fost decisiv la calificarea României în finala EHF M20 Championship, competiție ce are loc în aceste zile la Varna, în Bulgaria. La naționala Under 20 este prezent și antrenorul cu portarii de la secția feminină, Daniel Apostu, tehnician care îndeplinește aceleași atribuții și sub tricolor.

“Tricolorii” au dispus de naționala similară a Greciei după aruncările de la 7 metri, 35-33 (16-14, 31-31) și a jucat în ultimul act, aseară, cu naționala Israelului. Erik Pop a pus umărul serios la accederea României în marea finală, după ce băimăreanul a perforat poarta naționalei cu capitala la Atena de 10 ori, inclusiv la aruncările de departajare. De asemenea, principalul marcator al naționalei noastre a fost și omul cheie în momentele esențiale ale semifinalei, drept dovadă că a fost desemnat MVP-ul semifinalei. Erik demonstrează că este într-o formă excelentă, pe care ne dorim să o vedem cât mai frecvent și la echipa de club.

“În primul rând, vreau să-mi felicit coechipierii și stafful pentru că împreună am reușit acest rezultat! A fost un meci disputat, cum de altfel ne așteptam să fie, dar suntem bucuroși, pentru că am reușit să câștigăm. Pentru meciul de mâine (n.r. – ieri) trebuie să avem doar un gând: VICTORIA! Hai, România!”, a declarat MVP-ul partidei Erik Pop, pentru Handbal Mania.

Adjudecarea trofeului ar constitui pentru naționala Under 20 calificarea directă la campionatul mondial de anul viitor și, totodată, accederea în primul eșalon valoric european.

• România: Preda, Pașca – Pop 10, Dedu 5, Katona 4, Stănescu 4, Dumitrescu 4, Moldovan 3, Bote 2, Cîtu 2, Chiratcu 1, Bruj, Toboșaru, Duță, Bran, Bordeanu. Antrenori: Daniel Anca, Raul Marian, Daniel Apostu.