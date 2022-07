Parcul central a fost reabilitat în Vișeu de Sus

Lucrările de reabilitare și modernizare ale Parcului Central Oră­șenesc din Vișeu de Sus au ajuns la final. Copiii din zonă au și dat buzna și se bucură din plin de îmbună­tățirile aduse locului de joacă.

Investițiile în această zonă nu se vor opri însă aici, precizează autoritatea locală a orașului.

„În pofida bugetului redus, au fost făcute sacrificii mari pentru a oferi puțină diversitate, siguranță și confort locuitorilor orașului nostru, în special celor mici. Am reabilitat toate echipamentele existente care meritau reparate și puse-n valoare, am înlăturat tot ceea ce era defect, am achiziționat echipamente fitness, aparate de joacă noi, inclusiv un complex multifuncțional, am montat pavele de cauciuc, am amplasat trambuline pentru cei mici și cei mai mărișori, am înlocuit toate băncile și coșurile cu altele noi, și nu ne vom opri aici. Am contractat deja servicii de proiectare pentru un studiu de fezabilitate mult mai amplu și a-l depune spre finanțare prin programele disponibile în viitorul apropiat, un proiect care va presupune modernizarea întregului parc – iluminat public performant, reabilitarea tuturor aleilor, gard perimetral, gelaterie, grupuri sanitare, inclusiv un patinoar pe timp de iarnă”, a spus primarul Vasile Coman.

El mai atrage atenția că întreaga zonă este supravegheată video, așa că orice act de vandalism va fi sancționat.