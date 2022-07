O imagine de la Tușnad

Am așteptat, cu o oarecare curiozitate, întâlnirea din acest an de la Băile Tușnad, unde, de 31 de ani, vin lideri din Ungaria și susțin discursuri de felurite culori politice. Culoarea dominantă este pledoaria pentru autonomia Ținutului Secuiesc. Cu multe franjuri adiacente. Eram interesat să văd ce se alege dintr-o întâlnire diplomatică, de dată recentă, când ministrul de externe român s-a întâlnit cu ministrul de externe maghiar, și au convenit că anul acesta, la Tușnad, premierul Viktor Orban și cei care-l însoțesc nu vor face valuri, nu-i vor incita pe tinerii maghiari la entuziasme politice extreme și la pasiuni apuse.

Apreciam că diplomații de la externe, din cele două țări, România și Ungaria, au avut discuții amabile ca doi oameni inteligenți. Cele două țări, cu relații diplomatice suficient de reci, au interese comune, care nu suportă amânare. Doar că la sfârșitul săptămânii trecute a avut loc cea de-a 31-a ediție a Universității de Vară – Tușnad–Băi, Covasna, iar după obicei a venit și premierul guvernului maghiar, Viktor Orban. A fost spectator la meciul dintre formațiile Sepsi și Olimpja Ljubljana, unde a făcut o baie de mulțime.

Oamenii i-au strâns mâna, au făcut fotografii cu el și i-au scandat numele. La Universitate, Orban a analizat situația energetică a lumii și a criticat, ca de obicei, Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană. El susținea că energia nu este în mâinile Occidentului, ci numai puterea militară. N-a lipsit nici László Tőkés, care i-a cerut lui Orban să susțină autonomia Ținutului Secuiesc și legea minorităților. Premierul maghiar a mai spus că este nevoie de o nouă strategie care să se concentreze pe tratativele de pace și pe elaborarea unor propuneri care să ducă la pace.

Zice Viktor că strategia a eșuat, deoarece guvernele din Europa se prăbușesc. „Stăm într-o mașină care are pană pe cele patru roți. Este absolut clar că războiul nu poate fi câștigat în acest fel,” a conchis Orban. După un limbaj aluziv, a venit la concret, precizând că „Ucraina nu va câștiga niciodată războiul pentru că armata rusă are o dominație asimetrică.” Apoi s-a mai referit și la migrație, care a împărțit Europa în două părți, în stare tensionată. Au fost și alte luări de cuvânt.

Németh Zsolt, președintele Comisiei pentru politică externă în Parlamentul Ungariei, a spus: „Uniunea Europeană este perdantul cel mai serios al războiului de acum. Nu știm cine va ieși victorios. Dar știm că deasupra capului Europei nori negri se adună. Și asta se vede dacă mă gândesc la cursul valutar euro, dacă privim inflația, creșterea prețurilor la energie și combustibili, dacă ne uităm la acest haos care domină diplomația internațională.”

Ministrul finanțelor, Mihály Varga, a criticat atitudinea Uniunii Europene după invazia Rusiei în Ucraina, iar liderul udemerist Kelemen Hunor a cinat cu premierul Ungariei, susținând că relațiile dintre ei trebuie întreținute. După cum se vede, dacă au renunțat la spectacole cavalerești, liderii maghiari au făcut o propagandă împotriva Uniunii Europene și au luat apărarea Rusiei. Se știe că Ungaria nu a condamnat invazia lui Putin în Ucraina.

Toate acestea s-au întâmplat în România. Mă întreb și eu de ce au trebuit să bată drumul până la Tușnad să spună ceea ce știam. O puteau face de la Budapesta. Reacții timide din partea politicienilor români. Un deputat pesedist, domnul Macovei, a strigat de unul singur: „Este inadmisibil! Declarațiile lui Orban afectează imaginea României!” Unde au dispărut patrioții auriști? Manifestarea a fost pigmentată și cu un incident. Mottoul lui Viktor Orban din acest an a fost: „ceva este etern!”, la care se pare că a renunțat, în parte. În mulțimea de la Tușnad a apărut un banner pe care scria: „Ceva este etern! Transilvania, pământ românesc!”

Autorul a fost identificat, iar organele de ordine l-au scos repede din mulțimea care l-au huiduit cu strigăte de dezaprobare. Cam acesta a fost, pe scurt, filmul întâmplării. Referirea la autonomie a fost prezentă, mai voalat, dar nu a lipsit. În ciuda avertismentelor Ministerului de Externe al României și ale Departamentului de Stat al SUA, ca politicienii maghiari să se abțină de la discursuri provocatoare, care pot leza sensibilitatea românilor în actuala conjunctură de război. Da, a fost și căldură politică la Tușnad.