Incertitudine și instabilitate la CSM Sighetu Marmației

CSM Sighetu Marmației și-a atins obiectivul trasat pentru sezonul 2021-2022 și a promovat în eșalonul trei al fotbalului românesc, numai că la clubul maramureșean predomină incertitudinea și instabilitatea.

În acest moment, singura reprezentantă a Maramureșului la acest nivel nu dispune de un lot competitiv, dar are în vedere și schimbarea antrenorului care a promovat echipa, în speță Cris­tian Bogdan. Mai grav, în momentul de față, nu există un buget votat pentru parcursul în Liga 3, buget care va fi discutat, se pare, azi (n.r. – 27 iulie).

După meciul din Cupa României cu Rapid Jibou (10-1), disputat în 13 iulie, antrenorul Cris­tian Bogdan a decis să acorde vacanță jucătorilor care au dus greul până în 25 iulie, aceasta fiind de altfel data oficială pentru reunire. Antrenorul avea în plan, doar că această strategie nu s-a mai concretizat, ca în 20 iulie să înceapă antrenamentele cu juniorii din localitate și jucătorii aflați în probe. Însă conducerea clubului sighetean are alte planuri.

“În 18 iulie, am făcut o solicitare către Consiliul de Administrație al CSM Sighetu Marmației în care am specificat că doresc să reiau pregătirile pe 25 iulie, dar în prealabil aș fi vrut să încep antrenamentele pe 20 iulie doar cu juniorii din Sighet și jucătorii veniți în probe. Pe 19 iulie, am primit răspuns la solicitarea mea și mi s-a comunicat, printr-o adresă, că reunirea se va produce doar în 1.08.2022. Tot în această adresă mi s-a adus la cunoștință faptul că până pe data de 28 iulie a.c. o să mi se comunice graficul de pregătire al echipei. Însă nici până la această oră nu am primit adresa cu graficul de pregătire”, a precizat pentru Graiul Maramureșului actualul tehnician al CSM Sighetu Marmației.

Toate aceste așa-zise șicane încep să aibă un substrat, fiindcă cei de la Sighetu Marmației urmăresc să-l îndepărteze pe Cristian Bogdan de la cârma echipei, chiar dacă el mai are contract până la 30.06.2023.

“Telefonic, am fost înștiințat că noul conducător al clubului, în speță Sergiu Bodea, dorește să vină cu stafful dânsului. Acesta mi-a propus, inițial, să rămân în cadrul clubului pe funcția de antrenor secund, delegat sau antrenor la centrul de copii și juniori. La acel moment nu am agreat nicio func­ție din cele trei. Înainte să dau un răspuns clar, tot telefonic, am fost informat că nu mai e nevoie de serviciile mele ca antrenor secund și că voi fi trimis la centrul de copii și juniori”, a punctat Cristian Bogdan.

Întrebarea care se pune e la care centru, CSM Sighetu Marmației nedispunând în acest moment de nicio echipă la acest nivel…

Fără o consultare în prealabil cu antrenorul aflat sub contract, conducerea clubului a decis ca reunirea lotului să se producă luni, 25 iulie. Deocamdată sub comanda unui profesor de educație fizică și sport din localitate.

“Menționez faptul că luni după-amiază (n.r. – 25 iulie) a avut prima ședință de pregătire, în condițiile în care eu dețin funcția de antrenor principal, iar responsabilitatea planului de pregătire îmi aparține în totalitate, fiindcă mai dețin contract până la 30.06.2023”, a mai adăugat Cristian Bogdan.

Din ce informații deți­nem, se pare că la CSM Sighetu Marmației se încearcă aducerea ca antrenor a fostului internațional Adrian Iencsi. Doar că acesta ezită în acest moment, atât prin prisma lipsei unui lot de jucători competitiv, cât și a unui buget nevotat. Indiferent cine va fi antrenor la singura grupare de Liga 3 din județ, acel tehnician nu va avea nicidecum o viață facilă în ceea ce privește rămânerea în eșalonul terț, CSM Sighet aflându-se în acest moment în categoria echipelor condamnate la retrogradare. Jucătorii esențiali din stagiunea precedentă sunt în pregătiri cu alte echipe sau strategia clubului este de altă natură, iar doi dintre ei sunt Cătălin Tutuța și Sandu Bococi, aflați în vederile nou promovatei Victoria Carei. Referitor la antrenorul Cristian Bogdan, care are un contract ferm, CSM Sighetu Marmației este obligată să respecte înțelegerea conform regulamentelor FRF în vigoare, iar în caz de un eventual litigiu, tehnicianul din acte are toate șansele să câștige la comisiile abilitate.