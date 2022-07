Prof. Ioana Petreuș, președinte SLI MM, despre noua lege a învățământului: ”Proiectul propune schimbări peste noapte fără consultarea partenerilor de dialog”

Prof. Ioana Petreuș, președintele Sindicatului Liber din Învățământ Maramureș (SLI MM), participă, între 27 și 29 iulie, la București, în cadrul unui grup de lucru care analizează propunerile transmise de sindicatele afiliate Federației Sindicatelor Libere din Învățământ la Proiectul Legii În­vă­țământului Preuniversitar.

• propunerile sindicatelor, așteptate la ME până în 12 august

”Proiectul noii Legi a Învățământului preuniversitar (LIP) a luat prin surprindere societatea civilă, mediul academic, pe toți actorii educaționali. Prin schimbările pe care le propune, prin perioada aleasă pentru așa-zisa dezbatere publică (fără public, de fapt) în perioada concediilor în toate mediile socio-profesionale, dar și pentru faptul că nu s-a reușit încă aplicarea în integralitate a actualei LEN și nici a legii salarizării. Noul proiect LIP propune, așadar, schimbări peste noapte fără consultarea partenerilor de dialog și a celor cu experiență în educație și cu viziune asupra func­ționării sistemului de învățământ. Ministerul Educației caută, practic, din nou, soluții fără a crește bugetul și fără a se aloca 6% din PIB, cum prevede actuala LEN”, avertizează prof. Ioana Petreuș, președinte SLI MM. În data de 21 iulie, la Ministerul Educației, a avut loc o primă întâlnire, informală, legată de proiectul LIP, la care au participat conducerile celor două federații din învăță­mân­tul preuniversitar și reprezentanții ME. ”Conducerea ME și-a manifestat disponibilitatea de a analiza observațiile și propunerile formulate de sindicate pentru a da legii o formă finală care să creeze cât mai puține nemulțumiri în sistem și care să fie benefică atât pentru salariații din în­vățământ, cât și pentru elevi. S-a convenit ca federațiile sindicale să comunice propunerile până în data de 12 august astfel încât, până în 24 august, să fie analizate de ME și, apoi, discutate punctele divergente”, explică prof. Ioana Petreuș, președintele SLI MM.

• analiză sistematică a juristelor SLI MM

Având în vedere importanța acestui act normativ, SLI MM a transmis către membrii săi, prin intermediul liderilor, proiectul și solicitarea de a face propuneri și observații. O analiză sistematică au făcut și juristele SLI MM care au centralizat propunerile membrilor de sindicat, urmând a fi analizate, alături de alte recomandări ale sindicatelor afiliate la FSLI, în perioada 27-29 iulie, de către grupul de lucru din care face parte și prof. Ioana Petreuș, președintele SLI MM. Acest grup de lucru va formula, ulterior, observațiile și propunerile la proiectul noii legi a educației, urmând ca acestea să fie prezentate în Colegiul Național al Liderilor FSLI și apoi înaintate Ministerului Educației. ”Dintre observațiile și obiecțiile noastre la acest proiect de act normativ amintim: transferul cluburilor sportive școlare și a palatelor copiilor la autoritățile locale, probleme ale angajaților din CJRAE și ale celor din învățământul special, indemnizația de dirigenție, admiterea la colegiile naționale, formarea inițială și continuă a cadrelor didactice, stagiatura didactică și normarea personalului didactic, reglementarea noilor func­ții de conducere, salarizarea, sancțiunile disciplinare, pensionarea și menținerea în activitate etc. După dezbaterea publică, pe care o etichetăm mai degrabă a fi doar o simulare, va urma votul din Parlament. E absolut nevoie de schimbare și modernizare în sistemul de învățământ, însă toate acestea ar trebui făcute în mod democratic și transparent”, concluzionează prof. Ioana Petreuș, președintele SLI MM.