Liceenii-contabili s-au revăzut după 50 de ani

49 dintre absolvenții promoției 1972 a liceului cu profil economic din municipiul Baia Mare s-au reunit ieri, 28 iulie, pentru a marca 50 de ani de la absolvirea studiilor învățământului secundar. Optimiști, cu tonus bun, trecuți prin bucurii și necazuri, foștii liceeni s-au bucurat de revedere, recunoscători fiind pentru faptul că viața le-a oferit o astfel de șansă.

În anul 1968 își începea studiile una dintre cele mai mari generații de liceeni care urmau studii de contabilitate. În fiecare dintre cele patru clase erau atunci câte… 44 de elevi. La finalizarea studiilor, absolvenți – în fiecare clasă – rămăseseră între 27 și 35 de liceeni-economiști, dintre care cei mai mulți au urmat, în viață, meserii conturate în jurul specializării asimilate pe durata liceului. E cazul domnului Dănilă Buculeu, absolvent de Baia Mare, dar originar și, actualmente, stabilit în Mureș. ”Mi-am do­rit mult această reîntâlnire cu colegii; ne-am mai revăzut la 10, respectiv 20 de ani. Aici, la acest liceu, acum Colegiu Economic (”Nicolae Titulescu” Baia Mare, n.r.), ne-am format ca adolescenți, am crescut, am primit o diplomă și o calificare profesională pe care o mare parte dintre noi am continuat-o (…) sunt bucuros că am urmat acest liceu economic, în Baia Mare, care a pus bazele următoarelor etape din viața noastră. Am beneficiat de dascăli deosebiți care ne-au dirijat și coordonat spre această frumoasă meserie de contabil”, a mărturisit Dănilă Buculeu. 49 dintre absolvenții promoției 1972 s-au revăzut, așadar, ieri, la Colegiul Economic ”Nicolae Titulescu” din Baia Mare, la 50 de ani de la finalizarea studiilor liceale. Unii dintre ei nu se mai văzuseră din anul 1972. ”Mă încearcă o emoție până la lacrimi, sunt colegi cu care nu ne-am văzut de 50 de ani. Sunt ani în care am trecut prin bucurii, realizări, neîmpliniri, necazuri, încercări, dar mă bucur și mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru faptul că suntem aici”, a destăinuit doamna Clara But. În memoria celor care au părăsit prea devreme această lume, 24 dintre foștii colegi, în holul Colegiului Economic ”Nicolae Titulescu”, s-a ridicat un paos. Momentul a avut loc înainte de începerea ”lecției” de aducere-aminte, desfășurată în prezența a trei dintre profesorii ce au predat în acele vremuri.