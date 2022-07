Tânăr din Baia Mare, voluntar în Kenya: ”E foarte dificil pentru un european să trăiască aici”

Darius Fănățan, un tânăr băimărean cu experiență în proiectele de voluntariat internaționale, va pune punct, în zilele următoare, unui stagiu în capitala Kenyei, Nairobi, derulat în cadrul proiectului REACH, finanțat de Comisia Europeană și mijlocit de Asociația ”Team for Youth” Baia Mare. Proiectul are la bază munca prin voluntariat cu copii de vârste care variază de la 5 până la 18 ani în școli publice sau private ori în centre educaționale de tip reabilitare pentru copii ai străzii. Astfel, timp de trei luni, Darius a avut ocazia de a experimenta o societate și o cultură atipice, cu viață și tradiții distincte față de cele europene.

Reporter: Ce te-a de­terminat să aplici pentru un stagiu de voluntariat în Kenya?

Darius FĂNĂȚAN: Mi-am dorit o provocare cu adevărat, să simt că sunt pus la încercare și să fiu pus în situații grele, la o viață diferită, ceea ce am știut că o să primesc din experiența aceasta. Proiectul meu durează trei luni întregi (1 mai – 1 august.

R.: Ce responsabilități ai?

D.F.: Am fost pus să lucrez într-un centru de reabilitare pentru băieți ai străzii, ceea ce mi-e confortabil pentru că, în Baia Mare, am lucrat cu asemenea comunități (Pirita, Gară sau Craica). Responsabilitățile mele aici sunt acelea de a servi ceaiul în pauză, de a pregăti și servi prânzul, de a mă asigura că totul este în ordine în timpul orelor. De asemenea, am fost și antrenorul lor de baschet. Am avut și o oră pe săptămână când citeam cu ei povești pentru a-i ajuta să-și îmbunătățească limba engleză, limba oficială în Kenya pe lângă limba națională Kiswahili.

R.: Ce poți să ne spui despre viața, societatea, cultura din Kenya?

D.F.: Kenya este o țară din estul Africii care, din punctul lor de vedere, este foarte dezvoltată. N-aș contrazice pentru că nu se mișcă chiar așa de rău din punct de vedere al infrastructurii și accesibilității pentru ne­voi personale. Foarte mult din acestea sunt datorate Chinei și multor țări care au ajutat Kenya la construcția de autostrăzi, căi ferate etc. Privind oamenii, societatea de aici relevă o țară primitoare cu persoanele albe, dar, în același timp, cei de aici pot fi și foarte rasiști, în special persoanele care lucrează în transportul public. Oamenii sunt, în mare parte, foarte întârziați, iar organizarea este principala lipsă, în orice privință.

R.: Ce te impresionează pozitiv? Dar negativ?

D.F.: Foarte important și impresionant e că toată lumea (95% aș spune) vorbește engleza. Chiar dacă e limba lor oficială, nu mă așteptam să mă pot înțelege așa de bine cu un procentaj așa de mare de persoane. Ceva foarte negativ este rasismul și diferențele pe care le fac ei în legătură cu persoanele de culoare albă, ridicarea prețurilor la multe lucruri doar pentru că ești alb poate fi un exemplu.

R.: Le recomanzi tinerilor astfel de experiențe?

D.F.: Recomand oricui o astfel de experiență, deoarece te face să realizezi atât de multe chestii despre viață și te ajută să îți dezvolți abilități. Totuși, nu e o experiență pentru cine nu e pregătit să își iasă total din zona de confort și să trăiască o viață total diferită. În concluzie, aș spune că e foarte dificil pentru un european să trăiască aici.