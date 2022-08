Poveşti vânătoreşti şi nu prea. De Maramureş

În Maramureş nu locuiesc doar oameni, ci şi animale. Ştim că ştiţi, inclusiv la modul peiorativ. Recent, am revenit din zona sălbatică a Maramureşului cu poveşti despre animale. Printre ele, poveşti vânătoreşti, dar… cu dovezi! Pavel Horj, şef al Ocolului Silvic Dragomireşti, doctor în Silvicultură, ne povesteşte despre mutaţiile din viaţa sălbatică a zonei sale.

„Avem în continuare urs, cerb, dar a scăzut dramatic numărul de mistreţi, în urma pestei porcine. Ca orice dezechilibru, generează mutaţii. S-au înmulţit mult urşii şi lupii! A apărut şacalul, care ar fi apărut cam cu 100 de ani în urmă, în Delta Dunării. Un reputat profesor susţinea că şacalul a venit peste Dunărea îngheţată, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, dinspre Iugoslavia! A migrat spre Delta Dunării. Apoi, în anii 86-87 ajunsese în munţi la Braşov, vânat, documentat. Acum e la noi. Dar să vă spun o poveste vânătorească de-a noastră, culmea, absolut reală! Am premiat un pădurar de-al nostru, care a tras cu alice şi a împuşcat…doi şacali deodată!! Eu, Pavel Horj, certific, l-am premiat, iar poza e grăitoare. Problema cu şacalul: e o specie invazivă şi foarte competitivă. O căţea de şacal fată de două ori pe an, câte 4-5 pui! Apoi, e omnivor, mănâncă de la carne, la prune şi struguri! Numa’ nu bea horincă! A fost văzut atacând pui de căprior, dar şi viţeluş de cerb!! Doar lupul are puterea şi capacitatea de a-l rări!”, ne spune Pavel Horj. Dar ne mai spune o poveste, de această dată „de bine”, şi nu tocmai vânătorească. A reapărut, după aproape 200 de ani de la ultima împuşcare, castorul, în zona Borşa-Vişeu şi Iza-Izvor! Ultimul ar fi fost împuşcat în anul 1830, spune el. Şi mai aflăm că ar fi fost vânaţi cel mai mult atunci de…călugări, care apreciau în mod deosebit carnea, ca o delicatesă! La timpul prezent, castorul e vânat pentru cu totul altceva! Are în partea dorsală nişte glande ce sunt foarte căutate în industria parfumurilor! Se numeşte Castoreum şi e folosit şi azi la parfumurile Cuir de Russie şi Balmain Jolie Madame. Mirosul de castoreum îl mai găsim și în narcise, mimoză, garoafă, orhidee!!