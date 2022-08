Drumul Baicu, transferat de la silvici la Primăria Dragomirești!

În aceste zile are loc un eveniment mult așteptat: transferul drumului forestier de pe Valea Baicu, pe 15,6 kilometri, la autoritatea locală.

„De cinci ani încercăm să-l trecem din proprietatea Statului în a UAT-ului, l-a cerut primăria pentru că au acolo multe locuințe și ar vrea să-l modernizeze. Plus proprietăți private. Statul are puțină pădure. E posibil, dar am pus condiția să nu se modifice parametri de transport fores­tier, limita de tonaj. În traducere, să facă un drum puternic de la început, să îl putem folosi. În continuarea lui tocmai am modernizat acel drum spre Căliman, din fondurile Regiei. reparațiile la drumurile de acest gen țin cont de ponderea masei lemnoase. Noi aveam de exploatat lemn acolo, ceea ce justifică investiția” – ne spune Pavel Horj, șeful Ocolului Silvic Dragomirești.

În același timp, primarul orașului, Vasile Țiplea, ne dă vestea: ”Am primit de la RNP avizul de transfer al drumului forestier Baicu, pe 15,6 kilometri, spre Consiliul Local al orașului. Acum, așteptăm ca Guvernul să dea o hotărâre în acest sens, cât de repede, pentru care am făcut demersurile. Drumul acela e un obiectiv major în dezvoltarea turistică a localității. L-am trecut și în planul urbanistic, ca zonă de dezvoltare”.