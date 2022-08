În weekend, 32 de permise reținute și 19 dosare penale

În weekendul recent încheiat, polițiștii maramureșeni cu atribuții rutiere au organizat și executat acțiuni pe principalele artere din județ, pe linia prevenirii și combaterii traficului și consumului ilicit de droguri, pentru identificarea conducătorilor auto care conduc sub influența băuturilor alcoolice și care nu respectă regimul legal de viteză.

În cadrul acțiunilor, au fost verificate peste 400 de autovehicule, iar pentru neregulile constatate au fost aplicate peste 100 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 72.000 de lei.

Ca măsuri complementare, polițiștii au dispus reținerea a 32 de permise de conducere, din care 21 pentru depășirea limitei legale de viteză și a unui certificat de înmatriculare.

Totodată, au fost întocmite 19 dosare penale, opt pe numele unor bărbați cu vârste cuprinse între 19 și 60 de ani, care au avut o alcoolemie în aparatul etilotest între 0,40 și 1.19 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Celelalte dosare au fost întocmite astfel:

• cinci au fost întocmite pe numele a patru bărbați și o femeie cu vârste cuprinse între 18 și 56 de ani, sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere;

• unul pe numele unei femei de 37 de ani din Satulung, care a condus un autovehicul neînmatriculat și unul pe numele unui tânăr de 17 ani, sub aspectul comiterii aceleiași infracțiuni;

• unul pe numele unui bărbat de 27 de ani din Baia Mare pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals;

• unul pe numele unui bărbat de 45 de ani din Borșa, care a condus un autovehicul sub influența alcoolului în timp ce nu deține permis de conducere;

• unul pe numele unui bărbat de 29 de ani din Remeți, care a condus un autovehicul neînmatriculat, sub influența alcoolului în timp ce nu deținea permis de conducere;

• unul pe numele unui bărbat de 22 de ani din Baia Mare, care a fost testat cu aparatul DrugTest, iar rezultatul testului a ieșit pozitiv, motiv pentru care a fost condus la Spitalul Județean de Urgentă “Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, unde i s-au recoltat probe biologice de sânge și urină în vederea stabilirii cu exactitate a prezenței în organism a substanțelor psihoactive.