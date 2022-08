Elevii maramureșeni au făcut impresie bună în hotelurile și restaurantele din Lisabona

18 elevi de clasa a X-a de la Colegiul Economic “Pintea Viteazul” Cavnic, specializarea Tehnician în hotelărie, au participat, între 11 și 29 iulie, la fluxul trei, ultimul de altfel, al proiectului „Profesionalism în turism prin Erasmus+”. Derulat cu sprijin financiar de la Comisia Europeană, prin programul Erasmus+, proiectul (inclus în cadrul Acreditării pe care Colegiul din Cavnic o are pe o perioadă de șapte ani) a avut la dispoziție un grant în valoare de 131.450 euro.

• stagii de practică și activitate de job shadowing

În prealabil, înaintea activităților de mobilitate, atât elevii, cât și profesorii au beneficiat de sesiuni de pregătire pedagogică, de managementul riscurilor, culturală și lingvistică (doar elevii – prin intermediul unei platforme online). Mobilitățile elevilor au inclus efectuarea stagiului de practică (șase ore/ zi) la agenți economici din Lisabona (hoteluri de 3 și 4 stele, restaurante) și program cultural – vizitarea celor mai importante obiective turistice din Lisabona și împrejurimi. Activitatea de job shadowing a profesorilor a cuprins vizitarea unității Escola de Hotelaria e Turismo, din Lisabona, școală cu 400-450 de elevi și cu multe spații pentru învățare practică: laborator de analiză senzorială, amfiteatru pentru activități dedicate limbajului nonverbal, paraverbal, atitudine, postură, un bar, brutărie, patiserie, două bucătării reci, sală de teatru pentru demonstrații culinare, sală de servire și hotel, observarea derulării lecțiilor la clasă pentru a identifica instrumentele digitale utilizate.

• “am fost tratată ca un membru al echipei”

Cel dintâi flux al proiectului s-a derulat între 2 și 20 mai. În acel interval, 15 elevi din clasa a X-a de la Liceul Tehnologic Forestier din Sighetu Marmației, specializarea Tehnician în turism, au participat la activități de mobilitate. În aceeași perioadă, s-a desfășurat fluxul doi, când patru elevi din clasa a XI-a (profesională) de la Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” din Baia Mare, specializarea Bucătar, și două eleve din clasa a X-a de la Colegiul Economic „Pintea Viteazul” din Cavnic, specializarea Tehnician în hotelărie, au fost incluși în activitățile de mobilitate. Activitatea de job shadowing dedicată profesorilor a avut loc între 9 și 13 mai, interval în care s-a bifat și monitorizarea fluxurilor, asigurată de prof. dr. Marin Borcut, directorul Colegiului Economic “Pintea Viteazul” Cavnic. “Cele mai importante experiențe din cadrul mobilității consider că au fost cele de învățare și perfecționare, deoarece am avut parte de trei săptămâni în care am avut contact direct cu viața adevărată a unui lucrător în domeniul hotelier. Am apreciat buna comunicare cu personalul hotelului și faptul că am fost tratată ca un membru al echipei. Această experiență a fost una excepțională, am învățat multe lucruri noi pe partea profesională, dar m-am dezvoltat și din punct de vedere personal”, a mărturisit Bianca Ungur, elevă la Colegiul Economic “Pintea Viteazul” Cavnic.

• modele de bune practici în procesul de predare

La finalul acestor mobilități, elevii au dobândit certificarea competențelor câștigate prin certificate Europass, îmbunătățirea competențelor profesionale, precum și progres școlar la disciplinele de specialitate. Ca beneficii, s-au mai bifat: motivație crescută a elevilor în sensul pregătirii profesionale pentru a avea o șansă reală în inserția pe piața muncii, competențe lingvistice și sociale dezvoltate sau îmbună­tățite, dezvoltarea autonomiei personale, a abilităților de muncă în echipă, lărgirea orizontului cultural, îmbună­tățirea abilității de a munci sub presiune, de a face față unor situații de criză (dezvoltarea gândirii critice). În ceea ce privește profesorii incluși în proiect, aceștia și-au îmbunătățit metodele de predare prin utilizarea TIC în demersul didactic, conform modelelor observate în Portugalia, și-au dezvoltat competențele lingvistice, sociale și culturale și au primit Certificate Europass. “Activitatea de jobshadowing realizată în Portugalia mi-a fost de real folos atât pe plan profesional, cât și personal. Am avut ocazia să observ modele de bune practici în procesul de predare – am fost uimită de cât de aplicate sunt lecțiile și de cât de relaxați și dornici de învățare sunt elevii. Caracterul dinamic și interactiv al orelor se datorează utilizării tehnicilor moderne și a instrumentelor digitale – acestea vizează atingerea unor obiective educaționale pliate pe conținuturile teoretice, pe activitățile experimentale/ practice și pe competențele vizate de programele școlare. Îmi propun să folosesc și eu cât mai multe dintre aceste instrumente în predarea disciplinelor de specialitate din domeniul turism și alimentație”, a subliniat prof. Camelia Bumbar, de la Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret”.

• “unii dintre ei au ambiții mari, cum ar fi de a lucra la un res­ta­u­rant cu stele Michelin”

Obiectivele asumate prin intermediul acreditării deținute de Colegiul Economic “Pintea Viteazul” Cavnic vizează: îmbunătățirea calității formării practice pentru 40 elevi de la domeniul de calificare Turism și alimentație publică, prin efectuarea stagiului de practică la unități de profil din Europa; îm­bu­nă­tățirea competențelor profesionale ale elevilor participanți; creșterea cu până la 50% a numărului participanților care provin din medii defavorizate; îmbunătățirea capacității de inovare a demersului didactic pentru trei profesori de discipline tehnice din cadrul consorțiului, prin schimburi de experiență internațională pentru calitate în educație și formare profesională; relaționarea cu agenții economici la nivel european și internaționalizarea celor trei licee din consorțiul “VET4Tourism&Maramures”. “Anul 2022 a fost unul dificil, cu mobilități suprapuse din anul I de acreditare și dintr-un proiect prelungit din 2020. Sunt mulțumită că am reușit să realizăm toate fluxurile propuse în ambele proiecte și că feedbackul primit atât de la agenții economici, cât și în urma vizitei de monitorizare a fost unul pozitiv. Elevii din cadrul consorțiului, participanți la mobilități, au fost apreciați ca fiind interesați de dezvoltarea lor profesională, implicați și harnici. Domeniul turismului este unul dintre cele mai dificile, activitatea elevilor nu a fost una ușoară, însă s-au descurcat onorabil. Mulți dintre ei mi-au mărturisit deja intenția lor de a urma (sau nu) o carieră în acest domeniu în viitor și unii din ei au ambiții mari, cum ar fi de a lucra la un restaurant cu stele Michelin. Este, într-adevăr, o satisfacție să vezi că ai contribuit la decizia unui adolescent în privința viitoarei cariere”, a declarat prof. Adina Costinar, coordonator proiect, Colegiul Economic “Pintea Viteazul” Cavnic.

Parteneri ai Colegiului Economic „Pintea Viteazul” din Cavnic, în cadrul consorțiului național amintit, sunt: Liceul Tehnologic Fores­tier din Sighetu Marmației și Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret”, din Baia Mare. Parteneri la nivel internațional: Casa da Educacao, Lisabona, Portugalia.